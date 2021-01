Black Clover ha finalmente iniziato a tutti gli effetti il nuovo arco narrativo del Regno di Spade. Tante sono le novità riguardanti i personaggi soprattutto per Yuno. La nuova opening è stata particolarmente eccitante per i fans. Non solo è stata una grande anticipazione di ciò che accadrà nei futuri episodi dell’arco narrativo, ma alcune di queste gettano i primi indizi sulle più grandi rivelazioni in arrivo nei futuri episodi della serie.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 159 DI BLACK CLOVER

Black Clover – la vera identità di Yuno

Nell’episodio 159 dell’anime di Black Clover abbiamo scoperto non solo che Yuno ha scalato i ranghi dell’Alba Dorata durante il salto temporale di sei mesi prima del nuovo arco narrativo diventandone il capitano, ma che in realtà ha alcuni forti legami con lo stesso Regno di Spade. Questo sarà approfondito nel prossimo episodio, molto probabilmente, e renderà ancora più sensato un particolare accenno dall’opening.

Yuno è direttamente connesso con il destino del Regno di Spade poiché, apparentemente, è il principe del Regno. Il misterioso rifugiato del Regno di Spade apparso nell’episodio 158, ha infatti chiamato Yuno “Lord Yuno” rivelando che il ragazzo appartiene alla Casata dei Grinberryall, salvato durante l’iniziale presa di potere del regno da parte della Triade Oscura. È proprio qui che entra in gioco la sequenza dell’opening.

Nella nuova opening, in un paio di immagini compare un gioiello appartenente a Yuno, (che il rifugiato del Regno di Spade ha usato per identificare Yuno nell’ultimo episodio), una donna sorridente e un regno in fiamme prima che Yuno possa essere visto urlare. Questo non solo suggerisce alcuni possibili sviluppi dei prossimi eventi dell’arco del Regno di Spade, ma sono anche un riassunto del passato di Yuno. Perché la donna in questione nell’opening è in realtà la madre di Yuno, e se l’anime continua ad adattare direttamente gli eventi del manga, molto probabilmente la vedremo per intero già nel prossimo episodio.

