Jujutsu Kaisen: prevista un pausa per la prossima uscita del capitolo

Jujutsu kaisen potrebbe fermarsi la prossima settimana in quanto è prevista una pausa per la prossima uscita del capitolo.

Tale aggiornamento è riportato direttamente dall’account Twitter Shonen Jump News – Unofficial. Come già detto in altre occasioni, ripetiamo che non si tratta della pagina ufficiale Shonen Jump, ma ogni aggiornamento o rumor si è poi verificato realmente.

Jujutsu Kaisen will be on break next week in Weekly Shonen Jump Issue #19. The Series will resume in Issue #20 as scheduled. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 30, 2022

Questo aggiornamento si riferisce al capitolo 181 che uscirà nel n°20 di Weekly Shonen Jump, atteso al debutto il 17 aprile su Manga Plus.

Certo non è il primo caso di slittamento, ma tutti gli appassionati del manga creato da Gege Akutami devono essere al corrente di quelli che probabilmente sono i problemi di salute del mangaka.

In occasioni precedenti è venuto fuori della necessita del creatore del manga di staccare dal lavoro per recuperare energie e tutti gli appassionati, seppur dispiaciuti di dover interrompere la lettura dei capitoli, sperano che l’artista torni in forma il prima possibile.

Attualmente Jujutsu Kaisen sta descrivendo l’Arco della Colonia di Senday. In questo arco alcune colonie hanno progredito lentamente, altre sono entrate in una fase culminante. Quando Yuta Okkotsu sposta il potere nella colonia di Sendai, potenti stregoni e spiriti maledetti fanno la loro mossa.

L’ultimo capitolo, il 179, vede i migliori guerrieri d’elite della Colonia rilasciare tre espansioni di domino tutte in una volta!

Mentre la loro battaglia a tre si avvicina al culmine, Ryu e Uro cercano di ottenere un vantaggio su Yuta. Tuttavia, un intruso inaspettato entra nella barriera e getta la situazione in un caos ancora maggiore.

Jujutsu Kaisen: il manga

Jujutus Kaisen è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018.

I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Un adattamento anime di 24 episodi realizzato da MAPPA è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021. In Italia invece è possibile guardare l’anime in streaming su Crunchyroll.