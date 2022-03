Jujutsu Kaisen: la nuova tecnica maledetta di Yuta

Jujutsu Kaisen ha finalmente mostrato dei dettagli importanti sulla tecnica maledetta di Yuta Okkotsu.

In questo modo ciò che si diceva inizialmente di questo personaggio, ossia che fosse un giovane combattente privo di una sua tecnica unica, posseduto da uno spirito maledetto fortemente negativo, viene smentito.

In realtà è stato il potere di Yuta a prendere forma e a costringere questo spirito ad aggrapparsi a lui.

Ora che la serie lo ha riportato indietro, è molto diverso da prima. Tutto questo è stato possibile scoprirlo attraverso il prequel della serie, Jujutsu kaisen 0.

Diverse domande sono chiaramente venute fuori. Lo spirito maledetto, l’intrappolata Rika Orimoto, era passata a miglior vita ma apparentemente aveva ancora accesso a lei e agli altri suoi poteri.

Con l’avvio dei combattimenti nella colonia di Sendai si rivela che Yuta necessitava solo di tre mesi per risalire allo stato di grado speciale e avere “abilità insolite” alla pari di Satoru Gojo.

Nel capitolo 178 viene spiegato che Rika ora funziona come la tecnica maledetta di Yuta, piuttosto che come lo spirito in origine.

Questa “Rika” era rimasta con Yuta dopo la morte di Orimoto e immagazzinava per lui energia maledetta.

Quando si connette attraverso il suo anello di fidanzamento, Yuta può incanalare l’intera portata della sua tecnica per cinque minuti.

Dall’ultimo capitolo della serie, si vede che può ancora evocare una versione di Rika.

