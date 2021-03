All’interno del fanbook dedicato a Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, il manga scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, l’autore ha parlato dell’obiettivo che lo ha spinto a creare l personaggio di Satoru Gojo.

Gojo è uno dei personaggi più amati dell’opera e l’autore è stato diretto e schietto quando gli è stato chiesto l’ispirazione dietro la creazione. Ecco le parole nel dettaglio:

“Volevo creare un personaggio che potesse essere facilmente distinto per essere il più forte“.

Satoru Gojo è apparso fin da subito nelle scene dello show e, per la personalità prima e per il potere dopo, si è rivelato immediatamente un personaggio che ha incontrato i gusti dei fan e in futuro ne vedremo delle belle.

Il fanbook ufficiale è disponibile in Giappone e negozi online per l’acquisto dal 4 marzo 2021. All’interno sono presenti sketch, illustrazioni, dettagli inediti sul manga direttamente dall’autore e una conversazione con Tite Kubo, il padre di Bleach.

Di recente, inoltre, l’autore ha toccato diversi punti nella sua prima intervista televisiva tra cui il possibile finale del manga che potrebbe arrivare tra un paio di anni, ossia nel 2023.

Qui i dettagli.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 140 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 21 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Acquistate ORA “Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight #6” – Planet Manga