Jujutsu Kaisen 0: rilasciato un nuovo trailer

Jujutsu Kaisen è destinato a tornare l’anno prossimo con la sua serie televisiva. Ma prima di allora, il film prequel di Jujutsu Kaisen 0 sta esplorando un nuovo aspetto del mondo di Jujutsu Tech.

I fan occidentali devono aspettare alcuni mesi dopo che il film è uscito nelle sale in Giappone.

Il 18 marzo sta vedendo il prequel finalmente arrivare in Nord America. Un nuovo trailer è stato rilasciato da Crunchyroll che mostra il lato più tragico della storia.

Yuta non riceve il suo potere di stregone ingerendo le dita demoniache di un re maledetto come Yuji. Piuttosto, la perdita dell’amore della sua vita ha legato il suo spirito al suo, in seguito a un incidente devastante che le ha tolto la vita.

Con la ragazza di Yuta ora legata a lui come un gigantesco essere mostruoso, il giovane studente si unisce a Jujutsu Tech non solo per imparare meglio come sfruttare le sue nuove abilità, ma per vedere se c’è un modo per liberare il suo amore dal suo terrificante destino di essere maledetto .

Crunchyroll ha condiviso il nuovo trailer di Jujutsu Kaisen 0, offrendo ai fan uno sguardo migliore all’animazione che MAPPA ha utilizzato per mettere insieme questo film prequel che vedrà diversi amati personaggi del franchise di Shonen fare grandi ritorni:

Jujutsu Kaisen 0: il film

Si tratta di un film dark fantasy d’animazione giapponese del 2021, basato sulla serie manga Jujutsu Kaisen 0, un prequel della serie manga Jujutsu Kaisen, entrambi creati da Gege Akutami. Il film è prodotto dallo studio MAPPA.

La sinossi ufficiale di Jujutsu Kaisen 0 di Crunchyroll e Funimation recita: