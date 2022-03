Jujutsu kaisen 0 rimane al primo posto al botteghino giapponese

Il film anime Jujutsu Kaisen 0 rimane al primo posto per la decima settimana consecutiva.

Tra sabato e domenica ha venduto 121.000 biglietti guadagnando 184 milioni di yen (circa 1,60 milioni di dollari) .

Il film ha venduto un totale di 8,66 milioni di biglietti per guadagnare 12,1 miliardi di yen (circa 105,1 milioni di dollari) dalla sua uscita.

Attualmente è il 24° film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone.

Si tratta del prodotto più redditizio al botteghino giapponese dell’anno solare 2021, dopo aver superato Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, secondo Mantan Web del quotidiano Mainichi Shimbun.

Ha guadagnato 2.694.128.150 yen (circa 23,5 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni.

In questo modo ha raggiunto la vetta della classifica al botteghino per il suo weekend di apertura. Il film ha anche proiezioni IMAX, 4D e Dolby Cinema.

Il film arriverà sottotitolato in inglese e con un doppiaggio in inglese negli Stati Uniti e in Canada il 18 marzo.

Jujutsu Kaisen 0: il film della serie

Il film è basato sulla storia prequel del manga Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Prefectural Jujutsu High School di Gege Akutami, con l’animazione MAPPA e la distribuzione TOHO.

Viz Media ha rilasciato il manga Jujutsu Kaisen 0 a gennaio 2021 e descrive la storia:

Yuta Okkotsu è uno studente liceale nervoso che soffre di un problema serio: la sua amica d’infanzia Rika si è trasformata in una Maledizione e non lo lascerà solo. Poiché Rika non è una Maledizione normale, la sua situazione viene notata da Satoru Gojo, un insegnante della Jujutsu High, una scuola dove gli esorcisti alle prime armi imparano a combattere le Maledizioni. Gojo convince Yuta ad iscriversi, ma può imparare abbastanza in tempo per affrontare la Maledizione che lo perseguita?

Megumi Ogata ha doppiato il personaggio principale Yuta Okkotsu e Kana Hanazawa ha doppiato il personaggio Rika Orimoto.