Jujutsu Kaisen ha costruito la leggenda di Yuta Okkotsu attraverso le versioni anime e manga, per cui ora è il momento perfetto per scoprire chi è questo personaggio! La stagione inaugurale dell’anime ha raggiunto il culmine del suo arco di Kyoto Goodwill della serie manga originale di Gege Akutami, quindi il culmine della prima stagione in generale.

Se avete prestato molta attenzione, potreste aver notato piccole allusioni a Okkotsu durante la prima stagione. Senza rivelare troppo, Okkotsu è anche molto importante per i capitoli più recenti del manga.

Jujutsu Kaisen – i misteri di Yuta Okkotsu

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul manga di Jujustu Kaisen.

Ma chi è esattamente Yuta Okkotsu? Perché si riferiscono a lui in modo così misterioso combattenti forti come Satoru Gojo, Aoi Todo e altri? Potrebbe essere perché è uno dei combattenti più forti di questa serie in generale, e potrebbe anche essere più forte di Yuji, almeno al momento attuale. Per lo meno, questo era il palcoscenico preparato per lui con l’uscita del prequel della serie.

Il manga di Jujutsu Kaisen è in realtà il secondo tentativo del creatore della serie Gege Akutami di creare la serie. Iniziando con una serie limitata di quattro capitoli conosciuta come Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. L’Istituto di Arti Occulte (o, se preferite, Jujutsu Kaisen 0), questa serie prequel ha introdotto Yuta Okkotsu in questo mondo. Ma la storia di Yuta è familiare.

Afflitto da un potente spirito maledetto che causa alcune gravi ferite, Yuta è pronto per l’esecuzione e accetta di farlo poiché questo spirito maledetto è una presenza pericolosa. Immediatamente classificato come stregone di grado speciale (cosa già rara di per sé), Yuta ha un’enorme riserva di energia maledetta a causa dello spirito a lui legato.

Negli anni è diventato più forte poiché Gojo si riferisce costantemente a lui come a qualcuno che potrebbe potenzialmente superarlo.

Ora che Yuta Okkotsu è ricomparso nella versione manga della serie, la cosa importante da sapere è che è una delle persone più forti nel mondo di Jujutsu Kaisen. Ora, non ci resta che stare a vedere come userà quel potere.

