Jujutsu Kaisen 0: una nuova illustrazione di Yuta e Rika

Anche se Jujutsu Kaisen 0 ha debuttato lo scorso dicembre, il film ha ancora sotto controllo i fan degli anime fino al 2022. Mentre più versioni globali punteggiano l’orizzonte, il team di Jujutsu Kaisen sta facendo tutto il possibile per pubblicizzare la portata del film.

Ecco perché il regista di Jujutsu Kaisen 0 ha scritto uno speciale sketch di Yuta per i fan, che riunisce il ragazzo con la sua amata d’infanzia Rika.

Il regalo arriva da Park Sunghoo, l’uomo che ha supervisionato Jujutsu Kaisen 0 dall’inizio alla fine. Il regista coreano ha pubblicato uno schizzo in bianco e nero di Yuta ai fan in Corea del Sud e si è assicurato di includere Rika come puoi vedere di seguito:

New Okkotsu Yuta and Orimoto Rika illustration by Director Park Sunghoo! https://t.co/QEmG4tEydQ pic.twitter.com/2LG5orjvda — shiro (@kaikaikitan) February 23, 2022

Si può chiaramente vedere il talento di Park con l’inchiostro nel disegnare Yuta e Rika di profilo per i fan.

Lo stregone del primo anno sembra determinato in questa inquadratura e i suoi occhi ad anello sono concentrati più del solito.

Per quanto riguarda Rika, la maledizione Special Grade è orribile come al solito e Sunghoo cattura la sua atmosfera innaturale nel modo giusto.

Si può immaginare come i fan siano ansiosi di vedere il film sulla serie al di fuori del Giappone e non passerà molto tempo prima che ne abbiano la possibilità.

Il film debutterà in Nord America il 18 marzo in più di 1.500 sale. Funimation e Crunchyroll stanno supervisionando il lancio e Jujutsu Kaisen 0 ha già goduto di lanci globali.

La Corea del Sud ha appena accolto il film nel suo elenco, quindi puoi capire perché Sunghoo ha voluto condividere questo sketch con quelli nel suo paese d’origine.