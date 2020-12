Sung Hoo Park – nuovi possibili adattamenti dal regista di Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen è diventato rapidamente uno dei migliori anime al debutto nel 2020 e gran parte di questo successo è dovuto a Sung Hoo Park, veterano del settore che ha stupito i fan all’inizio dell’anno con la sua versione di The God of High School. Sung Hoo Park ha dichiarato che adorerebbe la possibilità di lavorare su un altro manga coreano (manhwa o weebtoon se la storia è pensato per essere letta on-line) se ne avesse la possibilità.

Sung Hoo Park e il suo amore per i manga coreani

Recentemente, Sung Hoo Park ha rilasciato un’intervista per ComicBook.com nella quale non solo ha parlato del suo lavoro su Jujutsu Kaisen, ma ha anche rivelato del suo amore per il manga coreano. In effetti, l’artista ha detto che vorrebbe avere la possibilità di lavorare su due fumetti specifici se mai fossero adattati in anime.

Queste le parole di Sung Hoo Park:

“Il primo è la serie Webtoon “Gosu”, una storia di un artista marziale. L’altro è la commedia “I’m a Pet”. Mi piacciono entrambi e mi piacerebbe lavorarci se ne ho la possibilità”

Gosu è un webtoon molto popolare creato da Ryu Ki Woon e Moon Jung Hoo. La serie racconta la storia di un giovane che dedica la sua vita a vendicare il suo padrone dopo che gli artisti marziali sono stati traditi dai loro. Per avvicinarci a loro, Gosu si allena per anni, ma le cose vanno fuori strada quando scopre che i suoi obiettivi sono stati uccisi in sua assenza.

Per quantoriguarda I’m a Pet, Sung Hoo Park potrebbe riferirsi al webtoonBL con lo stesso nome. La storia racconta la storia di Zen, un giovane che diventa l’ “animale domestico umano” del suo vecchio compagnio di classe Seiji. Ma man mano che la strana relazione della coppia cresce, si ritrovano a innamorarsi l’uno dell’altro in modo stravagante.

Jujutsu Kaisen – il franchise

Jujutsu Kaisen nasce come manga shounen dal titolo Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 5 volumi disponibili.

Dal manga è stato tratto un’anime prodotto dallo studio MAPPA, presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020. L’anime è concesso in licenza da Crunchyroll per lo streaming al di fuori di Asia. Sung Hoo Park (The God of High School) è il direttore della serie animata mentre Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) si occupa delle sceneggiature. Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) cura il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama compongono la colonna sonora.

