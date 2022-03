Jujutsu Kaisen condivide nuove key visual dei nuovi stregoni

Jujutsu Kaisen ha introdotto alcuni nuovi Stregoni nella serie con alcune nuove fantastiche key visual!

Il franchise manga di Gege Akutami sta attualmente riscuotendo più successo. Non solo il film di debutto del franchise è attualmente pronto per essere distribuito in tutto il mondo, ma l’anime sta anche preparando una vera e propria seconda stagione.

La serie principale ha rivelato studenti delle filiali di Tokyo e Kyoto. Con il prossimo gioco per cellulare Jujutsu Kaisen: Phantom Parade incorporerà però una nuova filiale di Fukuoka con alcuni nuovi studenti.

Sebbene la nuova storia del gioco sia ancora un mistero, i fan hanno dato un’occhiata molto più da vicino ai due nuovi studenti, Saki Rindo (doppiato da Rina Satou) e Kaito Yuki (doppiato da Kotaro Nishiyama) con alcune nuove key visual:

new visuals of the two new game-original characters for the Jujutsu Kaisen Phantom Parade mobile game

Yuuki Kaito (CV. Nishiyama Koutaro)

Rindou Saki (CV. Satou Rina)

they’re both first year students at the Fukuoka branch of Jujutsu Tech (in-game only) pic.twitter.com/I66lHHLYWP

— J @ 5️⃣包帯楽園 (@soukatsu_) March 11, 2022