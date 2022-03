Jujutsu Kaisen: nuovo curioso aggiornamento su Ryu Ishigori

Jujutsu Kaisen ha iniziato a raccontare il misterioso passato di Ryu Ishigori nel nuovo capitolo della serie!

L’arco narrativo della serie manga di Gege Akutami è entrato in una nuova fase. L’attenzione è passata dal periodo di Yuji Itadori e Megumi Fushiguro nella colonia n. 1 di Tokyo ai combattimenti di Yuta Okkotsu nella colonia di Sendai.

La colonia di Sendai è arricchita con un numero di stregoni unici con le loro personalità, storie e set di poteri distinti con cui Yuta ora si scontra.

Questi combattimenti sono diventati più intensi per Yuta. Mentre Sendai ha avuto una situazione di stallo tesa tra i primi quattro concorrenti, Yuta ha rapidamente bruciato due di questi combattenti e gli ha messo un enorme bersaglio sulla schiena.

I capitoli precedenti della serie hanno visto gli altri due combattenti, Takako Uro e Ryu Ishigori, fare la loro mossa contro Yuta per sfruttare la sua potenziale debolezza.

Ryu è uno dei più interessanti in quanto apparentemente era uno stregone dell’età attuale, per poi presto rivelare che in realtà è uno degli antichi stregoni che hanno fatto un patto con Kenjaku per tornare per il Culling Game.

Il capitolo 177 della serie rivela il suo ritorno dall’età antica come parte di un accordo con Kenjaku.

Sebbene non abbia rimpianti per il corso della sua prima vita, si sente ancora insoddisfatto. Menzionando che è stato sopraffatto da una “sete”, è chiaro che voleva tornare per una lotta che lo soddisfacesse davvero. Tuttavia, potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi.

Si conferma che Ryu ha una produzione di energia maledetta incredibilmente alta, e anche se Yuta sta tenendo il passo, non è ancora abbastanza per “soddisfare” la curiosità o la sete di Ryu.

Comincia a provare delusione nei confronti di Yuta. Presto tutto cambierà quando gli ultimi momenti del capitolo anticipano che Yuta è pronta a riportare Rika alla sua piena potenza rispetto al modo in cui l’avevamo vista prima.

Jujutsu Kaisen: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.