Tra le uscite Planet Manga del 10 Marzo 2022 segnaliamo l’esordio di Citrus+, della Complete Edition di Eyeshield 21, e di Bungo Stray Dogs Beast. Il primo volume di Bungo Stray Dogs torna poi a disposizione in una speciale Discovery Edition a 1 euro.

Inoltre, per l’etichetta Disney Planet esce l’adattamento manga di Frozen II.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 10 Marzo 2022. Vi ricordiamo che potete consultare anche il riepilogo delle uscite di Marzo.

Panini: le uscite Planet Manga del 10 Marzo 2022

Plunderer 18

Manga Saga 64

4,90 €

Autori: Suu Minazuki

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Plunderer 18

Rilegatura: Brossurato

UNA DRAMMATICA SFIDA FRATRICIDA

Ha atteso trecento anni per consumarsi, ma adesso lo scontro fra i grandi assi Licht e Tokikaze sta per trovare la sua degna conclusione. La sorte dei due eroi impegnati nella battaglia verrà decisa in maniera del tutto inattesa.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO ANIMATION

Gigant 9

Manga Best 23

4,90 €

Autori:Hiroya Oku

Data di uscita:10 mar 2022

Tipo prodotto:Fumetti

Pagine:208

Formato:13X18

Contiene:Gigant 9

Rilegatura:Brossurato

LO SCONTRO DECISIVO FRA SATAN E I CAMPIONI CHE DIFENDONO TOKYO

Papico e la strana squadra di agenti speciali daranno il massimo per sventare l’ennesima minaccia che si abbatte sulla loro città, ma sarà sufficiente per fermare la mostruosa creatura assetata di sangue e i suoi sottoposti?

Assassin’s Creed: Valhalla – Blood Brothers

12,00 €

Autori: Ubisoft, Feng Zi Su

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 15X21

Contiene: Assassin’s Creed: Valhalla – Blood Brothers

Rilegatura: Brossurato + sovracover

UN IMPERDIBILE VOLUME UNICO PER TUTTI I FAN DELLA SAGA SVILUPPATA DA UBISOFT

866 d.C.: i fratelli Ulf e Björn partono per l’Inghilterra decisi a distinguersi fra i guerrieri capeggiati da Ívarr il Senz’ossa. Soltanto così potranno ottenere la gloria che agognano. Tuttavia, faranno bene a non sottovalutare Ælfred del Wessex…

Agente 008 11

Manga Drive 32

4,90 €

Autori: Syun Matsuena

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Kimi wa 008 11

Rilegatura: Brossurato

UN TERRIBILE TRADIMENTO

Combattimenti senza regole con il professor Coniglio e segreti del passato dell’agente noto come Iceman. Ma questo è nulla in confronto al tradimento che Eito dovrà affrontare e alle conseguenze devastanti di questo per l’istituto Nakano.

Bungo Stray Dogs Discovery Edition 1

1,00 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs #1

Rilegatura: Brossurato

UN’IMPERDIBILE CRIME STORY TINTA DI SOPRANNATURALE

Un’agenzia di detective ispirati a illustri autori letterari risolve casi ai limiti dell’impossibile usando poteri eccezionali. Bungo Stray Dogs inizia qui! Preparatevi a stupirvi!

DA QUESTO MANGA L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Bungo Stray Dogs 18

Manga Run 18

4,90 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs #18

Rilegatura: Brossurato

A migliaia di metri di alta quota, sul favoloso Casinò Volante, chi perderà la vita in uno scontro ad alta densità di poteri soprannaturali? E mentre il piano diabolico tessuto da un vero genio del male avanza, preparatevi al ritorno in scena di un grande scomparso!

Bungo Stray Dogs 19

Manga Run 19

4,90 €

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs #19

Rilegatura: Brossurato

Sei stato marchiato a fuoco come spietato terrorista. Nessuno crede alla tua innocenza, e lo sai per certo perché per manipolare l’opinione pubblica è stato usato un potere soprannaturale. Quando persino le forze ultraterrene sono contro di te, come fai a uscirne vivo? Sono giornate di fuoco per l’Agenzia di Detective Armati!

Bungo Stray Dogs Beast 1

4,90 €

Autori: Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 13X18

Contiene: Bungo Stray Dogs Beast 1

Rilegatura: Brossurato

UN WHAT IF…? PER BUNGO STRAY DOGS

Cosa sarebbe successo se Akutagawa non fosse entrato a far parte della Port Mafia? Preparatevi ad assaporare il fascino oscuro di uno dei personaggi più complessi di Bungo Stray Dogs in uno spin-off teso ed emozionante che riscrive il destino dei protagonisti della serie.

Blue Lock 7

7,00 €

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Blue Lock 7

Rilegatura: Brossurato + sovracover

MIGLIOR SHONEN AL 45° KODANSHA MANGA AWARD

La Second Selection sta mettendo a dura prova gli attaccanti lasciando indietro chi non vale abbastanza. La crescente difficoltà mette in luce le carenze anche dei calciatori più abili, costringendoli a studiare strategie sempre nuove…

City Hunter Rebirth 9

7,00 €

Autori: Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: City Hunter Rebirth 9

Rilegatura: Brossurato + sovracover

È GUERRA APERTA TRA CITY HUNTER E ROBERT STEINER

Il misterioso uomo d’affari dal passato oscuro lancia la sfida a Ryo, Falcon e JJ. In gioco c’è il destino di Shinjuku… e qualcosa di molto più prezioso per i tre uomini! Un numero tutto azione per la nuova serie di City Hunter.

Citrus+ 1

7,00 €

Autori: Saburouta

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Citrus+ 1

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LE SORELLASTRE AIHARA TORNANO PER LO SPUMEGGIANTE SEQUEL DI CITRUS

Dopo la proposta di matrimonio cosa accadrà alla relazione fra le protagoniste? Avrà una spinta o qualcosa turberà questo delicato amore? Saburouta torna a regalarci momenti romantici con la frizzante Yuzu e l’algida Mei. Le sorprese non mancheranno di certo…

A MARZO TORNANO DISPONIBILI ANCHE CITRUS 1 E 2!

Citrus 1

7,00 €

Autori: Saburouta

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Citrus #1

Rilegatura: Brossurato + sovracover

LA MAGNIFICA ATTRAZIONE DEGLI OPPOSTI Una tipa esuberante, volitiva, alla moda, che ama divertirsi; e una più fredda, inquadrata, rigida, altera: la tipica prima della classe. Due caratteri molto diversi, due ragazze che dovranno convivere non solo a scuola, ma anche a casa, nella stessa stanza da letto… Yuzu e Mei infatti sono diventate “sorelle”. Ecco la loro storia!

Eyeshield 21 Complete Edition 1

14,90 €

Autori: Yusuke Murata, Riichiro Inagaki

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 608

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Eyeshield 21 1/3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

TREDICI VOLUMI MAXI PER UN’ESPERIENZA DI LETTURA SENZA PARI

A lungo richiesto dai fan, torna uno dei primi lavori dello scrittore Riichiro Inagaki ( Dr. Stone) e del disegnatore Yusuke Murata (One-Punch Man). Una storia sul football americano nello stile unico dei manga… dove ogni cosa è folle e appassionante.

Magical Girl Howling Moon 3

7,00 €

Autori: Kenji Saito, Shoji Sato

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 13X18

Contiene: Shinsou Mahou Shoujo Howling Moon 3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’ACTION FANTASY DEGLI AUTORI DI TRINITY SEVEN E TRIAGE X SI FA SEMPRE PIÙ EMOZIONANTE

La Guerra degli Antichi coinvolge sempre più Magical Girl. Kuon perde la testa sopraffatta dai suoi poteri. Kaguya si prodiga per fermarla, ma le cose prendono una direzione inattesa quando si scopre che è rimasta vittima di un incantesimo di Clear Kliar…

Planet of the Fools 3

7,00 €

Autori: Hiroki Endo

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Gusha no Hoshi 3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

NUOVA VITA ALL’ACCADEMIA MILITARE

Una volta scoperta la verità sul perché il patrigno aveva deciso di prenderlo con sé, Shinta Eira ha preso una decisione: si unirà alle forze di Dazur e combatterà contro la fazione indipendentista… Dall’autore di Eden.

The Killer Inside 11

7,00 €

Autori: Shôta Itô, Hajime Inoryu

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 13X18

Contiene: Shinai naru Boku e Satsui o komete 11

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Adesso che ha finalmente di fronte l’uomo che gli ha sconvolto l’esistenza, B-Ichi sta per ottenere la tanto agognata vendetta. Ma premerà davvero il grilletto al cospetto dell’assassino LL?

Frozen II: Il Segreto di Arendelle – Il Manga

Disney Planet 32

7,00 €

Autori: Arina Tanemura

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 14.5X21

Contiene: Frozen II – The Manga

Rilegatura: Brossurato

SPIRATO AL CELEBRE FILM D’ANIMAZIONE, IL MANGA REALIZZATO DALLA REGINA DEGLI SHOJO ARINA TANEMURA

Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta minaccia il suo regno… Intanto, nel corso di una pericolosa avventura assieme alla sorella Anna, a Kristoff e ad altri compagni, scoprirà verità inimmaginabili…