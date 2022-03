Jujutsu kaisen verso un’improvvisa modifica della programmazione

Jujutsu Kaisen è su un altro livello in questi giorni e bisogna ringraziare il creatore Gege Akutami.

L’artista ha lavorato a un arco epico negli ultimi tempi e il Culling Game sta già dando i suoi frutti.

Dopotutto, Yuta è salito alla ribalta e lo stregone di grado speciale sta mostrando a tutti perché è così potente.

Ma prima del suo ultimo capitolo, un nuovo rapporto suggerisce che Jujutsu Kaisen è pronto per una pausa dell’ultimo minuto.

L’aggiornamento arriva da Shueisha poiché il suo sommario per il prossimo numero di Shonen Jump è stato pubblicato.

È stato lì che i fan hanno appreso che Jujutsu Kaisen non era elencato come rilasciato. Si scopre che la serie sta optando per una pausa dell’ultimo minuto a marzo, ma il manga tornerà il 20 marzo.

Al momento, ai fan non è stata fornita nessuna motivazione per il ritardo del manga sul suo prossimo capitolo.

La cosa più ovvia si riduce al programma personale di Akutami. I lettori sanno che l’artista ha bisogno di tutto il riposo che può riuscire a ottenere.

Ora, l’artista ha bisogno di un po’ di tempo in più per finire questo nuovo capitolo e i fan di Jujutsu Kaisen sono felici di aspettare.

Yuta ha concluso l’ultima uscita del manga con un cliffhanger, e i lettori preferirebbero che Akutami si prendesse il suo tempo piuttosto che affrettarsi per un capitolo sciatto.

Quindi, se Yuta sta per fare di tutto, beh, Akutami può prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno per rifinire il capitolo.

Jujutsu Kaisen: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.