Gege Akutami ha recentemente pubblicato un fanbook di Jujutsu Kaisen nel quale, oltre ad avere svelato particolari e dettagli sulla serie che lo ha reso famoso in tutto il mondo, ha anche elencato quali sono i suoi autori preferiti e, nella lista, spicca il nome di Tatsuki Fujimoto autore di Chainsaw Man.

Tatsuki Fujimoto is one of Akutami Gege's favorite manga artists according to the official Jujutsu Kaisen fanbook. pic.twitter.com/3rQNOOLpnP — Kumi (@D_Kumii) March 5, 2021

Come ben sappiamo, le due storie, entrambe pubblicate su Shounen Jump, sono molto simili sotto vari aspetti. Tutte e due sono di genere horror ed entrambi i protagonisti ospitano all’interno del loro corpo un demone che fornisce loro un potere sbalorditivo

Ovviamente, Akutami ha un debole per Tatsuki Fujimoto, ma ce ne sono altri nella sua lista come: Tsutomu Nihei, Yu Ito, Daisuke Sato, Minoru Furuya, Hiroaki Samura, Mohiro Kitoh, Tomoko Yamashita, Takako Shimura, Yama Wayama e Mikoto Aso.

Dopo tutto, gli artisti citati hanno dato vita ad alcuni lavori impressionanti. Nihei è l’artista dietro Blame, mentre Furuya ha lavorato su Ping-Pong Club. Altre serie di successo di questi artisti includono Shut Hell, Karaoke Ito e Blade of the Immortal.

A proposito di Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. In Italia l’opera è edita da Planet Manga.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che ha debuttato il 2 ottobre. L’anime, composto da 24 episodi, e ormai in fase di chiusura, è trasmesso in Italia da Crunchyroll in contemporanea con il Giappone mentre la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

A proposito di Chainsaw Man

La prima parte del manga di Chainsaw Man, di Tatsuki Fujimoto si è concluso il 13 Dicembre 2020 su Weekly Shonen Jump mentre la seconda parte del manga debutterà prossimamente sulla app Shonen Jump Plus di Shueisha.

La serie si è classificata prima all’edizione di quest’anno del Kono Manga ga Sugoi.

In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga e qui potete leggere la nostra recensione.

