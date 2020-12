Deadpool: annunciato un manga per Shueisha

La partnership tra Shueisha e Marvel, “Super Collaboration!! Marvel“, genera un nuovo manga ispirato all’eroe Deadpool che si intitola “DEADPOOL: SAMURAI“.

Il manga sarà scritto da Sanshirou Kasama e disegnato da Hikaru Uesugi e inizierà QUI su Shonen Jump+, l’applicazione web tutta dedicata ai manga di Shueisha serializzati online, dal 10 dicembre 2020.

E’ stata anche diffusa una prima tavola a colori con un Deadpool in stile manga che possiamo guardare in calce all’articolo.

Disney ha svelato di recente che Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin svolgeranno nuovamente alla regia di Deadpool 3 in accordo con Ryan Reynolds.

In accordo con quanto scritto da Deadline, Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni dell’eroe anticonformista, il Mercenario-Chiacchierone, Deadpool.

La regia, dopo essere passata dalle mani di Tim Miller a quelle di David Leitch, verrà consegnata questa volta a Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, già conosciute per The Great North, la serie di FOX che andrà in onda dal 2021.

Justin Kroll, colui che ha riportato la notizia per Deadline, ha poi chiarito su Twitter alcuni dettagli riguardo il franchise, confermando che il terzo episodio sarà ancora una volta R-rated, ovvero non adatto ad un pubblico minore di 17 anni.

Il primo film di Deadpool, diretto dal prima citato Tim Miller, fece il proprio debutto nelle sale cinematografiche durante il 2016. Tratto dall’omonimo fumetto di Marvel Comics, il lungometraggio si classificava come ottava pellicola di film sugli X-Men, mentre il secondo episodio della saga fu trasmesso nei teatri durante il 2018.

La prima tavola a colori del manga

Guardiamo di seguito un primo artwork del manga che, ricordiamo, esordirà dal 10 dicembre su Shonen Jump+.

