Chainsaw Man si fa attendere, sia per quanto riguarda il manga, si per quanto riguarda l’anime, che dovrebbe essere prodotto dallo stesso Studio che attualmente lavoro su L’Attacco dei Giganti.

Verso fine 2020, la storia di Tatsuki Fujimoto si concluse su Weekly Shonen Jump, e in contemporanea vennero annunciati sia una seconda parte del manga che un anime, prodotto da Studio MAPPA. Né una né l’altra sono state rilasciate ancora.

Però stando alle ultime news, la terra si sta muovendo in questo 2022, che a quanto pare sembra l’anno giusto.

Alcuni rumour confermavano la teoria che l’anime di Chainsaw Man sarebbe approdato nel corso di Ottobre 2022, quindi verso la fine dell’anno. Il leaker Jaymes Hanson ha pubblicato un tweet dove sembra confermare questa teoria che circola ormai da un sostanzioso lasso di tempo.

L’anime quindi, dovrebbe uscire nell’autunno del 2022, e sarà suddiviso in 2-cour, e quindi di conseguenza avrà circa 24 o 25 episodi. Ricordiamo che le info sono state diffuse da un leaker, quindi prendete tutto con le pinze e aspettate un annuncio ufficiale di Studio MAPPA o Shueisha.

"CHAINSAW MAN" anime adaptation scheduled for October 2022 and will be split 2 cour season (Around 24 or so Episodes) Streaming on @Crunchyroll

New info soon pic.twitter.com/9hyGQFT33R

