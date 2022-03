Chainsaw Man: nuovo progetto annunciato dal creatore

Chainsaw Man potrebbe aver terminato la prima parte del suo manga qualche tempo fa, ma la serie ha ancora molto da mostrare.

Non solo la storia avrà il suo anime quest’anno, ma il creatore Tatsuki Fujimoto ha confermato che una seconda parte del manga è in lavorazione.

Tuttavia, negli ultimi tempi ha lavorato a una serie di progetti al di fuori di Chainsaw Man e Fujimoto sembra aver trovato il suo prossimo lavoro.

Il report è emerso online mentre un’intervista con Fujimoto si è fatta strada tra gli utenti giapponesi. Non ci è voluto molto perché la notizia raggiungesse i fan a livello globale, e si dice che il creatore stia già lavorando a un nuovo manga sul tema incentrato su una “donna fatale”.

"Chainsaw Man" creator Tatsuki Fujimoto revealed he is working on a new manga with the theme of "Femme Fatale", he really likes the idea of such a woman who is destroying everything along her way. But it's far from finished as he has still a lot to draw.

