Chainsaw Man – la finestra di uscita della parte 2 e dell’anime

Chainsaw Man è tra i protagonisti dell’evento Jump Festa 2022 di Shueisha.

Tatsuki Fujimoto ha pubblicato i capitoli della prima parte di Chainsaw Man sulle pagine della rivista settimanale Weekly Shonen Jump edita da Shueisha dal 3 Dicembre 2018 al 14 Dicembre 2020.

I 97 capitoli usciti sono stati raccolti in 11 volumi.

Come sappiamo l’autore è al lavoro su una seconda parte e proprio in occasione del Jump Festa è stato annunciato che i nuovi capitoli del manga inizieranno a uscire su Shonen Jump Plus dall’inizio dell’Estate 2022.

È stato reso noto, inoltre, che nel corso del 2022 uscirà la trasposizione anime, a cura dello studio Mappa (L’Attacco dei Giganti – The Final Season).

Di seguito il video promozionale di quello che ci aspetta:

In Italia il primo numero del manga è disponibile dal 22 Ottobre 2020 grazie a Planet Manga:

I miracoli a volte sono annunciati dal rombo assordante di una motosega. Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone…

Prima di Chainsaw Man, dal 18 Aprile 2016 al 1 Gennaio 2018 Fujimoto ha invece serializzato Fire Punch su Shonen Jump+; la serie è completa in 8 volumi ed è stata pubblicata da Edizioni Star Comics in Italia.

A Luglio 2021 l’autore ha pubblicato un lungo manga autoconclusivo intitolato Look Back, disponibile in tutto il mondo su Manga Plus in digitale.