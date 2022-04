Jujutsu Kaisen: sorgono altre domande sulla tecnica maledetta di Yuta

Jujutsu Kaisen ha ulteriormente mostrato la natura e la potenza della tecnica maledetta di Yuta Okkotsu.

È tra i personaggi principale originale del manga di Gege Akutami e ci sono ancora molte domande su Yuta e sulle sue abilità.

Gli appassionati, con il prequel Jujutsu Kaisen 0, si sono fatti un’idea su quello di cui potrebbe essere capace. Tuttavia il suo ritorno nel franchise anni dopo ha solo suscitato ulteriori domande su cosa sia effettivamente in grado di fare dopo la sua perdita di Rika. La sua Tecnica Maledetta potrebbe effettivamente colmare alcune lacune.

I fan si chiedevano perché lo spirito maledetto di Rika sembrava ancora nei paraggi nonostante Rika Orimoto fosse morta alla fine del prequel.

La crescita del potere di Yuta presentava ancora dei dubbi. Fino a quando si è scoperto che era risalito solo al suo livello di Special Grade pochi mesi dopo la fine di quella prima storia.

Ma il nuovo capitolo della serie conferma ulteriormente che la tecnica di Yuta non è esattamente racchiusa in Rika. Si tratta della sua abilità di Copiare. Questa motivazione spiegherebbe la rapida ascesa al potere di Yuta.

Il capitolo 180 di Jujutsu Kaisen avvia il combattimento tra Yuta e Ryu, dopo il temporaneo abbandono dal combattimento di Takako.

Mentre Takako e Ryu sospettavano che la tecnica effettiva di Yuta fosse una copia, Yuta rincara la dose quando viene rivelato che aveva copiato la tecnica di Takako.

È qui che Ryu realizza che la vera natura della tecnica di Yuta.

Non si conoscono ancora bene le condizioni della copia di Yuta, ma spiega il suo ritorno al potere dopo aver perso Rika Orimoto.

Non è difficile immaginare che il potere di Yuta abbia essenzialmente copiato se stesso. Ha formato una nuova versione di Rika che si comporta come la precedente, ma non contiene più il vero spirito di Orimoto al suo interno.

Se è riuscito a copiare il proprio potere, allora è probabile che sia tornato allo Special Grade così rapidamente, perché ha copiato le basi.