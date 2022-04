Jujutsu Kaisen: l’anniversario sarà celebrato sulla cover di Shonen Jump

Jujutsu Kaisen è uno dei manga più in voga del momento, da un po’ di anni in realtà. Di fatto il manga creato da Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. Quindi è ormai da ben quattro anni che le storie legate a Yuji Itadori tengono i fan incollati alle pagine del manga.

C’è da dire che Gege Akutami sulla rivista settimanale di Shueisha non si occupava solo di Jujutsu Kaisen. Il 28 aprile del 2017, debuttava anche Jujutsu Kaisen 0.

Di fatto prima che cominciasse la storia di Yuji Itadori, e che Sukuna conquistasse il mondo, i lettori giapponesi avevano già avuto modo di visitare il Tokyo Metropolitan Curse Technical School. Il Jujutsu Tech era stato presentato un anno prima, con la pubblicazione di Jujusu Kaisen 0.

Il racconto, che funge da prequel al manga originale, è stato recentemente adattato in un lungometraggio anime. Nonostante le diverse polemiche che lo circondano, Jujutsu Kaisen 0 ha conquistato gli Stati Uniti, e non solo. Con oltre 160 milioni di dollari incassati, Jujutsu Kaisen 0 è tra i 10 anime movie più fruttuosi della storia.

In questi anni, con soli 19 volumi pubblicati, Jujutsu Kaisen ha raggiunto 65 milioni di copie stampate, diventando uno dei franchise di maggior successo di Shueisha.

Il 28 aprile, questo racconto prequel compie cinque anni. Dall’inizio della serializzazione del manga, invece, ne sono passati quattro. Per celebrare questa ricorrenza, come riporta l’insider Twitter WSJ_Manga, il 20esimo numero dell’anno di Weekly Shonen Jump dedicherà una cover art agli Stregoni di Gege Akutami.

Di seguito ecco visibile l’aggiornamento:

Jujutsu Kaisen will be on the cover of Weekly Shonen Jump Issue #20 commemorating the 4th Anniversary of the series.

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 6, 2022