Jujutsu Kaisen: svelata la prossima battaglia di Yuta e Rika

Le pagine del manga Jujutsu Kaisen stanno per mostrarci la prossima battaglia di Yuta Okkotsu e Rika.

La serie manga di Gege Akutami ha ora raggiunto il culmine dei combattimenti all’interno della colonia di Sendai.

L’ultima serie di capitoli si concentrata sul tempo di Yuta nel Culling Game. Questi combattimenti lo hanno messo alla prova e hanno rivelato il tipo di abilità e poteri che lo stregone ha a sua disposizione.

Ma anche con tutte le sue abilità, finora ha avuto molti problemi con i potenti utilizzatori della Maledizione reincarnati.

Yuta ha lottato contro Ryu Ishigori e Takako Uro fino a esaurimento energie utilizzate per contrastare tutti i tentativi di Yuta. Lo stesso vale anche per Yuta.

Ciò ha portato a un grande momento di disperazione alla fine del capitolo precedente. Tutti i tre combattenti tentano di attivare le loro espansioni di dominio contemporaneamente.

Il capitolo più recente accentua di più quella disperazione e Yuta sta rapidamente esaurendo le opzioni contro i due.

Il capitolo 179 di Jujutsu Kaisen riprende dall’attivazione di Yuta, Ryu e Takako delle loro espansioni di dominio.

Presto si capisce che Ryu e Takako stavano cercando di contrastare le abilità di Rika di Yuta intrappolandolo all’interno della loro barriera e separandolo dal suo shikigami.

Questa viene presto annullata e sovraccaricata e le barriere del loro Dominio finiscono per infrangersi. Il motivo è legato al fatto che le tecniche maledette “bruciano” dopo l’espansione del dominio. Quindi anche Yuta non può usare la sua tecnica.

Si nota che Takako non può più combattere. Ryu, nonostante l’uso dell’espansione del dominio, ha ancora pieno accesso alla sua tecnica.

Yuta deve ancora rifornirsi, e quindi lui e Rika non possono momentaneamente utilizzare tecniche. Gli ultimi momenti del capitolo li vedono sfidare Ryu per la fase successiva del combattimento e nonostante la condizione attuale della coppia non si può prevedere l’esito del combattimento.