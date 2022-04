Jujutsu Kaisen 0 continua la sua incredibile corsa verso il dominio delle classifiche globali, con un lungometraggio davvero spettacolare che ha conquistato il pubblico nipponico e non solo.

Al botteghino, l’anime movie prequel dell’opera di Gege Akutami ha superato incredibilmente Disney Frozen 2, uno dei titoli con il maggiore incasso in assoluto negli ultimi tempi. Nonostante il film sia stato rilasciato il 24 dicembre 2021 continua a dominare e scalare le classifiche senza troppi problemi a quanto pare.

Il lungometraggio animato, tratto dal prequel di Gege Akutami, come già accennato, e prodotta da Studio MAPPA, ha ottenuto incassi per 13,42 miliardi di yen, pari a circa 117,84 milioni di dollari. Dati estrapolati dalla vendita di 9 milioni di biglietti.

Nelle classifiche nazionali, come già discusso qualche articolo fa, Jujutsu Kaisen 0 è una delle pellicole più redditizie della storia.

Infatti, il film animato ha appena surclassato Frozen II – Il segreto di Arendelle, avvicinandosi a colossal quali Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, E.T. e Armageddon.

Di recente il prodotto ha ottenuto un successo incredibile anche negli USA. Infatti sommando i dati internazionali, a quelli nazionali, il film ha incassato oltre 168 milioni di dollari. In America si trova attualmente all’ottavo posto, poco sopra infatti, arriva Spider-Man: No Way Home.

In Italia non abbiamo ancora notizia al riguardo di una diffusione nelle sale o di una trasmissione in streaming.

Jujutsu Kaisen è manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla famosissima rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati nei classici volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Un adattamento anime di 24 episodi realizzato da MAPPA è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021, e pubblicato su Crunchyroll per lo streaming al di fuori dell’Asia.

A proposito del nuovo videogioco in uscita sui dispositivi mobile:

Jujutsu Kaisen continua il suo percorso incessante di successo, iniziato da quel famigerato boom avvenuto nel corso del 2021. L’opera di Gege Akutami avrà anche un videogioco per dispositivi mobile, e il filmato introduttivo del titolo, Phantom Parade, è stato creato dallo studio MAPPA, che attualmente sta lavorando alla stagione in corso de L’Attacco dei Giganti, tra le altre cose.

Negli ultimi anni i videogiochi per dispositivi mobile adattati da manga (One Piece, Ken, Dragon Ball, One Punch Man e tanti altri) di successo sono diventati popolari, oltre che ampiamente apprezzati dal pubblico. Infatti dopo My Hero Academia: The Strongest Hero, arriva anche Jujutsu Kaisen: Phantom Parade, nel corso di questo 2022.