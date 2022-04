Jujutsu Kaisen: annunciato il live-action teatrale della serie

Jujutsu Kaisen è uno dei manga più famosi e seguiti non solo in Giappone ma anche in occidente, e quindi anche in Italia. Il talento di Gege Akutami ha dato alla luce un prodotto di purissima qualità e il successo che sta raggiungendo lo dimostra pienamente.

Dopo la produzione dell’anime di Studio MAPPA, ha acquisito tuttavia una marcia in più. L’adattamento televisivo prima e quello cinematografico poi hanno spinto in alto la popolarità della serie, spingendo la creazione di prodotti alternativi.

Oggi però annunciamo una novità che sottolinea ulteriormente il successo del manga di Akutami.

Mentre il film Jujutsu Kaisen 0 continua a dominare al botteghino giapponese, sempre nel paese del Sol Levante si sta preparando un altro spettacolo, ma stavolta in carne ossa.

Jujutsu Kaisen diventerà un live action teatrale, con attori veri che interpreteranno Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Satoru Gojo e tutti gli altri personaggi principali.

Il canale Youtube di Jujutsu Kaisen ha pubblicato un video dove è possibile dare un’occhiata ai volti degli attori e quali personaggi interpreteranno.

Di seguito ecco la lista degli attori:

Ryuji Sato interpreterà Yuji Itadori ;

; Kazuaki Yasue interpreterà Megumi Fushiguro ;

; Erika Toyoharu è il volto di Nobara Kugisaki ;

; Satoru Gojo sarà invece interpretato da Ryosuke Miura ;

; Masanari Wada è l’attore scelto per Kento Nanami ;

; Rei Fujita è il villain Suguru Geto ;

; Motohiro Ohta ha il ruolo di Mahito ;

; Tact Igarashi è invece il demoniaco Ryome Sukuna

Inoltre per osservare meglio il look degli attori nei panni dei personaggi ecco che condividiamo le prime immagini pubblicate dall’account Twitter francese gaak_fr:

Le casting de la piece de théatre Jujutsu Kaisen prévue au Japon pic.twitter.com/gcErH3WS55 — Gaak.fr (@gaak_fr) April 14, 2022

Jujutsu Kaisen: il manga

Si tratta di manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati in volumi tankōbon.

A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Un adattamento anime televisivo è stato annunciato nel numero 52 di Weekly Shōnen Jump pubblicato il 25 novembre 2019. La serie è prodotta da MAPPA e diretta da Sunghoo Park. In Italia è possibile guardare l’anime completo su Crunchyroll.