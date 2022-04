Planet Manga: annunciato in Italia l’arrivo di Assassin’s Creed Dynasty

Come riporta direttamente la pagina ufficiale Facebook di Planet Manga, in Italia sta per arrivare il volume di Assassin’s Creed Dynasty.

Parliamo di una miniserie in cinque volumi scritta da Xu Xianzhe e disegnata da Zhang Xiao. Questo lavoro va ad arricchire ancora di più l’incredibile saga videoludica di Ubisoft.

Tutti gli appassionati delle serie dell’assassino incappucciato possono recarsi in tutte le fumetterie italiane a partire dal 7 aprile 2022, al prezzo di 9,50€.

Inoltre è anche possibile acquistarlo direttamente dal sito di Planet Manga cliccando qui e digitalmente su amazon.

Riportando direttamente le parole presenti sulla pagina facebook l’editore italiano descrive in questo modo Assassin’s Creed Dynasty:

Un altro adrenalinico capitolo per questa epopea di culto, che stavolta ci trasporta nel tredicesimo anno dell’era Tianbao, in una Cina che prospera sotto la guida dei Tang, ma in cui a fare le spese della crudeltà dei funzionari è il popolo. Solo un uomo sembra preoccuparsi della sorte dei vinti, un solitario membro della Confraternita degli Assassini: il suo nome è Li E, ed è pronto a vendicare ogni sopruso.

Lo sviluppo di Assassin’s Creed Dynasty è iniziato nel 2018 e il team creativo dietro ha svolto ricerche approfondite. Hanno persino esaminato fatti storici, costumi, condizioni umane, equipaggiamento militare, abbigliamento e si è persino recato a Xi’an per trovare ispirazione.

Il professor Meng Xianshi è stato invitato a lavorare come consulente storico sul manhua a causa della sua specializzazione sulla dinastia Tang.

L’esistenza del manhua è trapelata nel luglio 2020, poi ufficialmente annunciata allo stand ChinaJoy Ubisoft del 2020.

Successivamente il sito di fan Access the Animus l’ha confermato. Il 26 agosto la piattaforma AC.QQ ha pubblicato il primo capitolo e proseguirà con cadenza bisettimanale.

Il manhua è scritto da Xu Xianzhe e illustrato da Zhang Xiao.