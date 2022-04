Jujutsu Kaisen: svelato il combattente a sorpresa del Culling Game

Jujutsu Kaisen nelle pagine dell’ultimo capitolo del manga ha rivelato un combattente inaspettato entrato nel Culling Game.

L’arco narrativo di Culling Game della serie manga originale di Gege Akutami ha concluso il culmine dei combattimenti nella colonia di Sendai. Questo dopo che Yuta Okkotsu è riuscito a sconfiggere con successo i quattro giocatori che avevano accumulato più punti in questo momento.

Proprio come i combattimenti con Yuji Itadori e Megumi Fushiguro, la fine del combattimento di Yuta ha spostato l’attenzione su diversi giocatori nel torneo.

Il nuovo capitolo della serie pone ufficialmente fine ai combattimenti di Yuta nella colonia di Sendai.

Tuttavia prima di incontrare alcuni degli altri concorrenti nelle altre colonie, i fan ricevono un breve aggiornamento su alcuni degli altri nel torneo finora. A fornire questo update è l’insider notvalclover che ha pubblicato sul suo account Twitter un estratto del capitolo:

MIWA?? WHAT THE HELL SHE DOING HERE pic.twitter.com/pm6UlTNGYv — Val ² | New acc🥀 (@notvalclover) April 17, 2022

Di sicuro gli appassionati della serie non si aspettavano di vedere coinvolta Kasumi Miwa.

Il capitolo 181 di Jujutsu Kaisen inizia con i momenti finali del combattimento tra Yuta e Ryu Ishigori. I due si legano sulla scia del loro combattimento.

Ishigori si è trovato soddisfatto dopo la sua perdita.

Grazie al recente cambio di regola con cui Hiromi Higuruma ha aiutato Yuji, Yuta non ha dovuto uccidere completamente Takako Uro o Ryu per potergli dare i loro punti.

Con l’aggiornamento sui punti di Yuta, è possibile vedere una singola inquadratura di Miwa che si fa strada attraverso una strada diroccata.

La partecipazione è in gran parte volontaria per il Culling Game. Yuji e Megumi però dovevano necessariamente farlo per salvare la sorella di Megumi. Quindi l’inclusione di Miwa ha immediatamente sollevato alcune domande sulle sue motivazioni.

Non solo solleva domande su altri potenziali membri della scuola di Kyoto, ma in particolare la rende molto più importante come personaggio.

Non si sa dove si trovi esattamente nelle colonie, ed è molto probabile che incontrerà uno degli altri molto presto.