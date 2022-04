Jujutsu Kaisen: guarda le immagini della collezione con Dolce & Gabbana

Pochi giorni fa abbiamo parlato di una notizia riguardante Jujutsu Kaisen molto importante e anche curiosa. Presto vedremo una collezione di abbigliamento di Dolce & Gabbana basata su Jujutsu Kaisen!!

Con la crescita della popolarità degli anime negli ultimi dieci anni, sempre più marchi stanno entrando nel settore.

Tutti gli operatori operanti nei più svariati settori puntano sugli anime e questo vale anche per i rivenditori di lusso.

Ecco perché Jujutsu Kaisen ha collaborato con Dolce & Gabbana per una collaborazione speciale. Oggi lasciamo una novità in quanto sono state pubblicate le prime immagini della collezione.

L’aggiornamento arriva attraverso il cast di Jujutsu Kaisen. Si mostrano gli stili della collezione, che vanna da Nanami a Panda e Gojo, sfoggiando i pezzi costosi.

Jujutsu Kaisen x Dolce & Gabbana Collaboration Full body Illustration pic.twitter.com/EBfLg4D6bV — shiro (@kaikaikitan) April 14, 2022

Come puoi vedere sopra, Yuji è vestito con un completo athleisure bianco e nero disseminato di iconografia Dolce & Gabbana.

Megumi e Nanami hanno un aspetto più discreto. Il primo è vestito con una giacca oversize e jeans attillati che urlano soldi mentre Nanami sembra elegante con un abito scozzese.

Nobara sfoggia lei stessa un look scuro grazie a una minigonna sfrangiata, mentre Maki è elegante con pantaloni sartoriali e un’ampia abbottonatura.

Toge indossa una giacca di lusso completa del suo sigillo della maledizione mentre Panda sfoggia una versione mini di se stesso con uno zaino.

E, naturalmente, Gojo sembra ricco con la sua giacca Dolce & Gabbana, i jogger neri e la camicia bianca.

L’articolo più economico elencato in questo momento è la semplice camicia bianca di Gojo. Questa viene venduta al dettaglio per oltre 270€.

La giacca con il logo dell’uomo è quotata poco sotto i 4000€ e le sue scarpe e gli occhiali sono altrettanto costosi.

Per quanto riguarda Nanami, questo aspetto pudico è altrettanto costoso se non di più. Ogni suo pezzo è quotato poco oltre i 900€, quindi questa collezione è una per cui i fan di Jujutsu Kaisen dovranno risparmiare.

Ricordiamo che Jujutsu Kaisen è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018.

Planet Manga si occupa della pubblicazione del manga in Italia.