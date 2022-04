Jujutsu Kaisen: come si concluderà lo scontro di Yuta Okkotsu?

Jujutsu Kaisen negli ultimi momenti del nuovo capitolo della serie, sta anticipando la nuova grande vittoria di Yuta Okkotsu.

L’arco narrativo del Culling Game sta raggiungendo il culmine della nuova fase dei combattimenti della colonia di Sendai.

Questo perché Yuta ha affrontato i primi quattro combattenti nella colonia in cui è entrato per la prima volta.

I combattimenti finora hanno mostrato la potenza di ogni stregone rianimato di Kenjaku. Yuta quindi è spinto al limite delle sue abilità. Ma quei combattimenti sono quasi finiti.

I combattimenti della colonia di Sendai hanno dimostrato comunque le abilità della tecnica maledetta di Yuta.

Gli appassionati hanno visto cosa può davvero fare il combattente dopo aver perso una parte del suo potere alla fine di Jujutsu Kaisen 0.

I capitoli più recenti della serie, però, diostrano anche la sua abilità nel fervore della battaglia contro Ryu Ishigori.

Ma ora questa lotta tra i due sembra aver raggiunto la fine.

Il capitolo 180 di Jujutsu Kaisen riprende subito dopo che Yuta è riuscito a mettere temporaneamente fuori gioco Takako Uro, concentrando tutti i suoi sforzi su Ishigori.

Mentre la lotta tra loro continua, Yuta inizia a restituire il favore alla passione di Ishigori. Lo stregone rianimato racconta come è tornato in vita per cercare un combattimento appagante.

Yuta quindi fa affidamento a tutte le sue energie. Riesce a cogliere Ishigori di sorpresa copiando la tecnica di Uro, deviando una delle esplosioni di energia maledetta di Ishigori, mandandola direttamente in cielo.

Quindi colpendo lo stregone a bruciapelo con la tecnica Thin Ice Breaker copiata da Uro, Yuta blocca Ishigori.

I due combattenti si scambiano quindi altri colpi fino a quando Yuta non lo afferra e l’esplosione precedentemente deviata, scende dal cielo e colpisce Ishigori dall’alto.

Colpito direttamente dalla sua stessa esplosione, Ishigori appare sconfitto. Di fatto ammette di aver realizzato la sua sconfitta contro Yuta, il quale non può fare a meno di sorridere mentre la loro lotta sembra volgere al termine.