One Piece: svelato l’atteso debutto di un ammiraglio della marina

One Piece dopo più di vent’anni di serializzazione sta per entrare nel suo arco narrativo finale. Infatti Eiichiro Oda si prenderà un mese di pausa per preparare al meglio l’arco finale del manga.

Dopo la conclusione dei violenti conflitti di Wano e dopo la caduta dell’imperatore Kaido, l’ultimo capitolo del manga ha presentato ai lettori l’atteso debutto di un ammiraglio della marina.

Vista l’imminente pausa di Oda questi sono gli ultimi capitoli in cui si potrà scoprire qualche novità interessante. I lettori avranno modo di conoscere un nuovo personaggio che interpreterà un ruolo determinante nell’arco finale di One Piece.

L’ultimo capitolo della serie continua a farsi strada attraverso le ricadute della guerra su Onigashima. Il Paese di Wano si prepara per il suo nuovo futuro e il resto del mondo sta cominciando a cambiare dopo tutto ciò che è accaduto a Wano.

In un contesto di ripresa dai danni del conflitto, ecco che debutta uno dei nuovi ammiragli, Ryokugyu, che si sta dirigendo a Wano.

Il capitolo 1052 di One Piece riprende qualche tempo dopo che la fine delle battaglie su Onigashima.

Momonosuke è il nuovo shogun di Wano e gli altri sono ora hanno ruoli di rilievo. Rufy e gli altri si stanno riprendendo e si preparano a tornare in mare aperto.

La notizia della sconfitta di Kaido e Big Mom è trapelata e ora si diffonde in tutto il mondo.

Il fatto che Ryokugyu abbia già raggiunto Wano conferma che ormai è tutto di dominio pubblico.

Gli ultimi momenti del capitolo lo vedono volare con un fiore rotante che lo tiene a galla. Spiega a Sakazuki che è già arrivato a Wano nonostante gli avvertimenti di non peggiorare la situazione.

È stato presentato alla fine dell’arco di Reverie come un nuovo ammiraglio e ha già una sorta di rapporto di confidenza con Fujitora.

Presto gli appassionati di One Piece vedranno interamente per la prima volta questo ammiraglio, come anche altre sue misteriose abilità in azione.