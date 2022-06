One Piece: svelata la forma ibrida di Kaido nell’anime

One Piece nel manga ha ormai concluso l’arco narrativo di Wano, ma nella serie animata lo scontro sta per infuocarsi. Infatti nell’episodio 1021 l’imperatore Kaido ha finalmente mostrato la sua forma ibrida!

Ormai ci siamo. Anche nell’anime la lotta tra la peggiore generazione e gli imperatori è iniziata sul tetto della Skull Dome.

Rufy, Zoro, Kidd, Law e altre supernove hanno lottato duramente per infliggere qualsiasi tipo di danno concreto agli Imperatori.

Tuttavia stiamo parlando di Kaido e Big Mom. Infatti i due imperatori hanno respinto facilmente e senza sforzi ogni tentativo dei pirati.

La situazione per loro adesso si fa ancora più complicata perché Kaido ha mostrato finalmente una parte della sua trasformazione. Sopra abbiamo condiviso il video pubblicato dalla pagina Youtube ufficiale di Crunchyroll che mostra la scena.

Finora Kaido ha utilizzato la sua completa trasformazione del drago nello scontro contro Rufy e i suoi alleati. Ma nel prosieguo della battaglia la situazione sullo Skull Dome ha reso le cose molto più difficili da superare.

Big Mom è ancora in ottima forma per combattere e sembra che Kaido stia diventando serio passando alla sua forma ibrida uomo-bestia.

L’episodio 1021 di One Piece mostra agli appassionati la situazione degli scontri in tutta Onigashima. Infatti i fan hanno potuto vedere importanti aggiornamenti da molti dei principali combattimenti ora in corso.

I riflettori sono inizialmente puntati sul combattimento di Nico Robin con Black Maria. Questo si può considerare più che altro come in evento visto che Robin non combatteva in solitaria da tanti anni.

Nella seconda parte dell’episodio l’attenzione si sposta poi sulla situazione sul tetto dallo Skull Dome. Killer scopre subito che perforare la pelle di Kaido sarà molto più difficile di prima.

L’imperatore acquisisce il potere e la difesa grazie alla sua forma di drago mantenendo la forza che aveva già prima. Ora sconfiggere il nemico sarà molto più difficile, ma chi segue il manga sa benissimo come andrà a finire.

La chiave di svolta sarà sempre Cappello di Paglia, il quale risveglierà una nuova forma determinante per le sorti dello scontro.