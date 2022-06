One Piece: Red, nel cast sono presenti i doppiatori di My Hero Academia!

One Piece: Red è ormai vicino alla sua data di uscita ufficiale, e la ciurma di Cappello di Paglia si mostereà presto al suo pubblico per presentargli una nuova avventura.

Infatti la definizione di “grande avventura” è più inerente che mai, dato che il film seguirà la ciurma mentre Luffy probabilmente si riunirà di nuovo con Shanks il Rosso, conoscendo anche la figlia dell’Imperatore dopo un considerevole lasso di tempo.

Questo vuole anche dire una maggiore affluenza di personaggi presenti all’interno del film, e oggi sono stati rivelati alcuni doppiatori davvero d’eccezione, appartenenti ad un altro anime fortunato apprezzato ampiamente dal pubblico: My Hero Academia!

La rivelazione e la diffusione della notizia in questione, arriva direttamente da Toei Animation, che ha annunciato le ultime aggiunte al cast di One Piece: Red, il nuovo lungometraggio che vede al centro delle vicende l’enigmatico personaggio di Shanks il Rosso.

The seven artists working on One Piece RED's music will be:

– Yasutaka Nakata (Film Z)

– Mrs.GREENAPPLE

– Vaundy

– FAKETYPE.

– Hiroyuki Sawano

– Yuta Orisaka

– Motohiro Hata

All seven will be performing a unique song together with ADO pic.twitter.com/UrK1zpr26s — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 8, 2022

Da quanto letto nelle nuove news, il personaggio di Uda sarà interpretato da due attori (uno per la voce da bambina e una da adolescente) Ado e Kaori Nazuka. Quest’ultima è riconosciuta e apprezzata dai fan esterni a One Piece, dato che Nazuka dà la voce a Toru Hagakure in My Hero Academia.

Quanto ad Ado invece, è amata dal pubblico per le sue canzoni, dato che si tratta di una famosa pop star giapponese che puntualmente riesce sempre a scalare le classifiche musicali.

Però Ado non sarà l’unica voce appartenente al mondo della musica a partecipare al film. Infatti numerosi artisti, altri sette per la precisione, sono stati chiamati ad affiancare Ado per la realizzazione di alcuni brani del film in questione.

#ONEPIECE

There are two Uta voice actors! Ado and Kaori Nazuka! Kaori Nazuka has the voice of Hagakure of Hero Academia! pic.twitter.com/TuwZwf6S4q — shadow ring (@shadowring80) June 8, 2022

Yuta Orisaka, Hiroyuki Sawano, Motohiro Hata, FAKETYPE, Vaundy, Mrs. Greenapple e Yasutaka Nakata si sono uniti per contribuire alla realizzazione finale del film. Se alcuni di questi nomi vi risultano familiari, sappiate che alcuni di questi hanno prodotta alcune delle soundtracks presenti in One Piece Z!

Attualmente, One Piece: Red è previsto per il prossimo 6 agosto nelle sale giapponesi. Anime Factory ha recentemente annunciato che in Italia il film arriverà nel prossimo autunno!