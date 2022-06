L’account Twitter @DBSChronicles è noto per essere una fonte davvero affidabile al riguardo di spoiler e anticipazioni a proposito del franchise di Dragon Ball. Oggi è stato il fautore di alcuni spoiler davvero rilevanti sul film, anticipando la nuova forma di Gohan.

Secondo il leak condiviso nella giornata di ieri, durante la battaglia in cui Gohan, Piccolo, Goten e Trunks sfidano un “male supremo” non ancora svelato, Gohan risveglia una nuova forma, che è stata soprannominata “Final Gohan”, risvegliando anche gli appassionati intorno alla figura del personaggio!

Un immagine è stata mostrata e la nuova trasformazione somiglia molto alla classica da Super Saiyan, con l’unica differenza sul colore dei capelli, che mutano in un bianco puro, mentre gli occhi assumono un colore rosso intenso, acceso.

Sebbene @DBSChronicles non abbia condiviso (anche perché sarebbe illegale ndr) l’immagine definitiva della nuova trasformazione, ha creato un mockup riguardo questo presunto aspetto, basandosi su un’altra immagine di Gohan condiviso nel corso di questi mesi dalla stessa Toei.

Sempre secondo il post, questa forma dai capelli bianchi dovrebbe essere rivelata dopo un impeto furioso di Gohan sul villain finale del film (probabilmente Cell), e durante il lungometraggio non vengono descritte ne esplicate informazioni sulla nuova trasformazione. Forse essendo canonica sarà spiegata nella nuova serie anime.

La fonte spesso affidabile ha condiviso gli spoiler successivamente alla prima di Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone, uscito ufficialmente l’11 giugno.

Dopo la rivelazione di @DBSChronicles, altri appassionati hanno discusso e parlato delle scene presenti nel film, creando una lista infinita di pesanti spoiler, dannosi per chi ancora non ha visionato il nuovo film anime del franchise di Dragon Ball.

GOHAN'S NEW FORM!! 😍🔥

Its name is "Final Gohan."

Noticeable changes: White hair, Red eyes, SSJ hair (bangs in hair)

The movie doesn't explain this form, so wait for official articles for explanations.#SuperHeroSpoilers pic.twitter.com/sqlTisGdqq

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) June 10, 2022