Dragon Ball Super: Super Hero, un promo regala dei dietro le quinte sui combattimenti del film!

Dragon Ball è un franchise in continua espansione ed è sempre e comunque al passo con i tempi. Successivamente ad una nube di mistero che ha avvolto il nuovo film nel corso di questi mesi, appena quest’ultima ha avuto una data ufficiale Toei Animation ha condiviso numeroso materiale, compreso questo dietro le quinte!

Dragon Ball Super: Super Hero infatti tende ad utilizzare una nuova tecnica di animazione, che sembra essere davvero esaustiva e spettacolare, specie se consideriamo il genere del lungometraggio, ovvero un corale e stupendo battle shonen.

Dragon Ball Super si sta preparando quindi per il lancio del suo prossimo lungometraggio ambientato nella timeline principale, tra pochi giorni in Giappone, e un nuovo sguardo al film ha dato ai fan un “first look” di un dietro le quinte a proposito della realizzazione di uno dei tanti attesi combattimenti!

Il prossimo film dedicato al famigerato e longevo franchise sarà il primo di una nuova serie di produzioni dedicate a Dragon Ball Super. Il progetto di cui questa nuova tranche di narrazione farà parte sarò anche sperimentale, dato che come accennato in precedenza, si tratta del primo film animato completamente in computer grafica.

Questo vuole anche significare che l’uscita del nuovo film sarà diversa e susciterà curiosità da parte del pubblico, che di certo non vede l’ora di cimentarsi in questa nuova avventura, dedicata nuovamente al rapporto ed alla potenza di Gohan e Piccolo, aventi una nuova forma in occasione dell’evento.

Sicuramente è un progetto e un impresa mastodontica per il team di Toei Animation, dato che si tratta di una sorta di “esperimento” al riguardo di Dragon Ball, in quanto i fan potranno vedere il franchise in un modo completamente nuovo, assistendo contemporaneamente il prossimo passo riguardante la prosecuzione dell’anime.

Ovviamente gran parte dell’entusiasmo del pubblico è rivolto ai nuovi scontri e personaggi presenti nella pellicola, dato che questa volta potranno goderseli in una veste tutta nuova.

Per dare al pubblico un’idea di come sia nato uno dei combattimenti tra Gamma 2 e Piccolo, l’account Twitter ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero ha condiviso uno storyboard in cui si rivela che l’impostazione riguardante l’impatto dei colpi è stata completamente ispirata dai fumetti americani. Eccolo in calce!