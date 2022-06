Dragon Ball Super: Super Hero: ecco il processo di creazione dei nuovi androidi

Una delle principali attrattive del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero è il fatto che introdurrà nuovi androidi nel franchise di Dragon Ball Super, e il creatore della serie che sta dietro a tutto questo ha raccontato come si è avvicinato ai disegni del nuovo duo di villain.

Quando il prossimo film di Dragon Ball Super è stato annunciato per la prima volta, una delle prime cose che sono state rivelate sono stati i disegni originali di una serie di nuovi cattivi, chiamati Gamma 1 e Gamma 2. Ma presto è stato rivelato che si trattava di nuovi androidi che lavoravano per una nuova Armata del Red Ribbon.

Gamma 1 e Gamma 2 sono stati indicati come i principali nemici che i guerrieri Z dovranno affrontare in Dragon Ball Super: Super Hero, in quanto sono state diffuse delle anticipazioni su ciò che l’Esercito del Red Ribbon sta progettando.

Per quanto riguarda il loro aspetto generale, Toriyama ha spiegato in un messaggio speciale al sito web della serie Dragon Ball che i disegni di Gamma 1 e Gamma 2 dovevano essere paragonati ai vecchi supereroi e alle idee nostalgiche che Toriyama aveva amato da bambino.

“Gli androidi Gamma sono stati creati dal brillante dottor Hedo, il cui sogno era quello di far apparire eroi stereotipati”, esordisce Toriyama, “Questi design un po’ antiquati sono l’incarnazione di come immaginavo che fossero gli eroi quando ero giovane”.

Quindi, poiché Hedo si ispira ai supereroi, ha progettato i suoi androidi tenendo conto di questo aspetto e quindi Toriyama li ha disegnati con quel “cliché” di eroe con mantello e blaster. Per quanto riguarda la loro rappresentazione sullo schermo, Toriyama ha avuto solo elogi per i loro doppiatori.

Dopo aver sentito Hiroshi Kamiya nel ruolo di Gamma 1 e Mamoru Miyano in quello di Gamma 2, Toriyama ha dichiarato: “I due doppiatori hanno dato loro vita con voci perfette, quindi vederli in azione è stato più bello del previsto”.

Sembra quindi che questi nuovi androidi abbiano ricevuto la completa approvazione del creatore originale, dal concepimento al film finale. Per fortuna non passerà molto tempo prima che anche gli altri possano vederlo.