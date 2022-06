Dragon Ball: Goku contro Freezer rivisitato nello stile giapponese Ukiyo-e

Il mondo di Dragon Ball è popolato da personaggi inumani e potentissimi, possedenti abilità e forza inimmaginabili, e ora, in una nuova fan art, due dei suoi personaggi più popolari dell’anime, Goku e Freezer, ricevono un “trattamento speciale”, un restyling che richiama i dipinti giapponesi che raffigurano la ricca mitologia e il folklore del paese del Sol Levante.

Pubblicato su Twitter dall’utente @Justin96636 questo account è specializzato nello stile Ukiyo-e, dedicato alla pittura giapponese resa popolare nel 17°, 18° e 19° secolo. L’artista la ripropone in salsa nerd.

Disegnando tutti i tipi di personaggi di Dragon Ball e altri eroi della cultura pop come le Teenage Mutant Ninja Turtles, Naruto, Ultraman e altri ancora, @Justin96636 impressiona con questa fan art di Dragon Ball Z, perché la sua dedizione all’artigianato Ukiyo-e si traduce in qualcosa che deve essere visto e vissuto da qualunque fan.

Scegliendo di mettere Goku e Freezer al centro di questo particolare pezzo, @Justin96636 sceglie un momento della loro rivalità che i fan conoscono bene: la loro epica battaglia sul pianeta Namek, in procinto di esplodere.

Un combattimento in cui Goku raggiunge il livello del Super Saiyan e allo stesso tempo vede anche Freezer al massimo delle sue prestazioni, mentre i due si affrontano su un pianeta che sputa continuamente fuoco e detriti in ogni direzione, dando a @Justin96636 un punto di partenza perfetto per la sua interpretazione unica di questa epica battaglia.

Chien art work:Dragon ball Ukiyoe style pic.twitter.com/94LfaRUoF2 — 簡志剛 (@Justin96636) May 30, 2022

Mostrando un Freezer molto onirico accovacciato in una posa da combattimento sul lato sinistro dell’immagine, un Super Saiyan Goku completamente carico è raffigurato sulla destra attacca il nemico con vigorosa foga.

Aggiungendo sullo sfondo alcuni pezzi di detriti rocciosi namecciani galleggianti e una tempesta di fulmini che segnala la fine del pianeta, @Justin96636 riproduce con successo un momento della storia di Dragon Ball che riflette perfettamente la natura epica ed emozionante di questa battaglia.

Un’opera d’arte che si concentra soprattutto sulle proprietà mitiche di un Super Saiyan Goku e della forma finale di Freezer. L’artista dona a questi personaggi di Dragon Ball il restyling che meritano, esaltando gli elementi già folkloristici presenti nei personaggi, più somiglianti a dei che umani.

La battaglia tra Goku e Freezer su Namecc è stato un combattimento iconico di cui i fan parlano ancora oggi e ora possono ringraziare @Justin96636 per aver dato un nuovo tocco a una vecchia e mitologica saga.