Dragon Ball: un fan ricrea due villain in pieno stile tradizionale giapponese

Dragon Ball: un fan ricrea tre villain in pieno stile tradizionale giapponese

Le nuove impressionanti illustrazioni sono dell’artista Chien Chih Kang e sono disegnate nello stile delle classiche stampe giapponesi Ukiyo-e.

In questa serie di opere d’arte, Chien ritrae tre dei cattivi più iconici di Dragon Ball: Piccolo, che iniziò come antagonista ma poi divenne il mentore del figlio di Goku, Gohan; Freezer, il despota galattico che spinse Goku a raggiungere per la prima volta la sua forma Super Saiyan; e infine le varie forme di Bu, il cattivo principale finale di Dragon Ball Z.

Altre illustrazioni di Chien sono visibili sul suo profilo Twitter, dove ha anche ridisegnato personaggi di Teenage Mutant Ninja Turtles, Godzilla e One Piece nello stile delle tradizionali stampe giapponesi.

L’artista di Taipei ha anche creato numerosi pezzi incentrati su altri personaggi e scene di Dragon Ball, tra cui l’epica battaglia di Goku e Vegeta durante la saga di Majin Bu e il momento in cui un giovane Gohan sconfisse Cell.

Chien Chih Kang (Justin)art -Dragon ball Ukiyoe style pic.twitter.com/NT6d6Ek4gB — 簡志剛 (@Justin96636) May 13, 2022

Mentre Chien ha guardato al passato per la sua rappresentazione di Piccolo, l’imminente film Dragon Ball Super: Super Hero offrirà uno sguardo al futuro della presentazione della serie.

Il film è il primo film della storia della serie a essere animato interamente in computer grafica e presenta speciali tecniche di ombreggiatura progettate per ricreare l’aspetto dell’iconica arte disegnata a mano del creatore Akira Toriyama.

Inoltre, il film vedrà Piccolo raggiungere una nuova forma, che conferisce al guerriero namecciano un colore dorato e, presumibilmente, un grande aumento del suo potere. Piccolo avrà un ruolo importante nella storia del nuovo film, che si concentra sul suo legame con Gohan.

Chien Chih kang (Justin)artwork -Frieza 2stage pic.twitter.com/MDpRjO9e10 — 簡志剛 (@Justin96636) May 19, 2022

Chien Chih Kang (Justin)art -Dragon ball Ukiyoe style pic.twitter.com/woAs1LCAZy — 簡志剛 (@Justin96636) May 27, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Con una serie di personaggi nuovi, conditi da attesi ritorni, nelle scorse ore è stato rivelato che un nuovo personaggio facente parte dei "cattivi" abbia un fascino simile ad un agente 00 che è stato interpretato da molti attori nel corso dei decenni.