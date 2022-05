Dragon Ball Super: Super Hero, online il nuovo e meraviglioso trailer

Dragon Ball Super: Super Hero, online il nuovo trailer dell’attesissimo film

Dragon Ball Super: Super Hero, online il nuovo trailer. Il film si è rivelato in un nuovo trailer di appena 30 secondi, che riesce ad emanare la forte aura combattiva da parte dei protagonisti, insieme alle interessanti tecniche di animazione utilizzate appositamente per il nuovo lungometraggio.

Si vociferava già di un’uscita sul profilo Twitter di DBS Chronicles e appunto le attese di certo non sono state deluse. La clip è davvero interessante e grazie ad un montaggio che lascia senza fiato ci immerge in quelle che saranno le vicende del film, regalandoci anche un meraviglioso finale “col botto”.

Non abbiamo nuove rivelazioni al riguardo, e il villain misterioso non sembra ancora essere stato rivelato, quindi la navicella contenente il presunto Cell è ancora avvolta da una nube misteriosa.

In calce trovate il trailer in questione:

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano.

Con una serie di personaggi nuovi, conditi da attesi ritorni, nelle scorse ore è stato rivelato che un nuovo personaggio facente parte dei “cattivi” abbia un fascino simile ad un agente 00 che è stato interpretato da molti attori nel corso dei decenni.

Carmine è uno dei nuovi cattivi che sembra essere legato alla Red Ribbon Army e, pur non essendo lo scienziato responsabile della creazione delle nuove minacce note come Gamma 1 e Gamma 2, sembra che sfoggerà un’auto tecnologicamente avanzata, come descritto in una nuova promozione del film in uscita:

L’Outlet DBS Chronicles di Twitter mostra non solo la frusta di Carmine, ma anche una serie di altre importanti informazioni su alcuni dei personaggi che torneranno e che contribuiranno a completare il cast dell’atteso film di Dragon Ball Super:

