Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo promo fa discutere i fan su Cell

Dragon Ball Super: Super Hero, nel corso degli ultimi mesi ha rivelato tramite trailer e immagini, i personaggi e le vicende a cui questi ultimi andranno incontro, lasciando ovviamente una nube misteriosa intorno al villain principale del film.

Oltre a i nuovi Androidi Gamma 1 e Gamma 2, una navicella presente nel trailer ha fatto ipotizzare la presenza di Cell da parte dei fan e sembra che le nuove promo attestino tale ipotesi.

Prima del film in Giappone, come sempre, saranno disponibili degli oggetti in edizione limitata provenienti dal nuovo lungometraggio, tramite estrazioni o altre disposizioni varie. In questo caso saranno dei timbri raffiguranti i personaggi della serie e tra questi è presente anche il temibile Cell.

In calce potete vedere anche voi il materiale in questione:

A Perfect Form Cell stamp is one of the rewards being given out for the Heroes x Super Hero movie collaboration. 🤔 https://t.co/NTUr3zqz1b — Goresh (@Goreshx) May 1, 2022

Se spulciate il post noterete che l’intero fandom è in pieno fermento, e non è difficile capire perché. Cell è uno dei più grandi cattivi del franchise di Dragon Ball, ma non è stato utilizzato in altro egregio successivamente a Dragon Ball Z.

L’androide ha fatto delle apparizioni nei videogiochi e persino dei camei nei flashback, ma Cell non ha sperimentato le gioie della resurrezione come ha fatto Freezer. Quindi, naturalmente, i fan si aspettano da tempo un ritorno di Cell. Non ci resta che attendere anche se le ipotesi e gli indizi in merito sono chiarissimi.

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.