Dragon Ball Super: Super Hero: svelata la data di uscita ufficiale

l’immensa attesa per Dragon Ball Super: Super Hero comincia a farsi sentire, visto che il nuovo lungometraggio dedicato al franchise di Akira Toriyama doveva uscire proprio in questo periodo.

Prodotto e animato con nuove tecniche, il film vede un ritorno di uno storico villain insieme alla coppia senza tempo composta da Gohan e Piccolo. Come già accennato il film doveva uscire nelle sale proprio il 22 aprile, ma un improvviso attacco hacker ha scombussolato tutto.

Fortunatamente dopo il ritorno degli anime bloccati per via di questo attacco, anche Dragon Ball Super: Super Hero ha una nuova data di uscita. Nelle scorse ore è stato rivelato che il lungometraggio uscirà nelle sale giapponesi l’11 di giugno del 2022.

Considerando che la precedente data era il 22 aprile, il film ha ritardato di ben 1 mese e mezzo; tempo che a detta del direttore è stato usato per adottare modifiche e piccoli aggiustamenti all’anime di prossima uscita.

Dragon Ball Super: Super Hero Movie has been scheduled to premiere on June 11th, 2022. https://t.co/nezh7IWbmd — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 14, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.