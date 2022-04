Dragon Ball Super: Super Hero: sviluppi sull’attacco a Toei Animation

Dragon Ball Super: Super Hero, il ventunesimo film di Dragon Ball, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente, è il titolo più atteso tra gli appassionati del franchise.

Il film era previsto nelle sale dei cinema giapponesi questo mese e successivamente nel resto del mondo. Tuttavia come sappiamo Toei Animation è rimasta coinvolta in un attacco hacker che ha mandato in fumo la programmazione intera che non prevedeva solo il film.

Tuttavia qualche spiraglio di svolta è arrivata nei giorni precedenti con la notizia del ritorno dell’anime di One Piece e con l’annuncio dell’uscita del romanzo sul film prevista il 30 giugno.

Al momento all’appello manca proprio la nuova data di uscita di Dragon Ball Super: Super Hero. Purtroppo pare che la situazione non sia cambiata.

Uno degli insider, DbsHype, sul suo account twitter ha condiviso un aggiornamento importante che lasciamo di seguito:

DBS: SUPER HERO Production continues to remain affected by the ransomware attack on Toei Animation, however, officials are continuously working to fix this situation. Via: NHK pic.twitter.com/fap8hig6HU — Hype (@DbsHype) April 8, 2022

Si annuncia fondamentalmente che la produzione che si occupa del film continua a rimanere “influenzata” dall’attacco ransomware ai danni della Toei Animation. Tuttavia i lavori per la risoluzione di questo attacco continuano.

Su questo punto non ci sono dubbi, anche perché tutti gli appassionati sono in attesa di notizie ufficiali da un po’ di tempo ormai.

A questo aggiornamento ne seguirà presto un altro quindi rimanete sintonizzati.

Ricordiamo che si tratta di un film animato di arti marziali in CGI giapponese, in uscita nel 2022. Il film è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball.

La trama del film è la seguente:

L’esercito del Red Ribbon, un’organizzazione malvagia precedentemente già sconfitta da Son Goku, viene riformata da un gruppo di persone che hanno creato nuovi e più potenti Androidi, chiamati Gamma 1 e Gamma 2, che tramano vendetta verso Goku e la sua famiglia.

Il film punterà i riflettori principalmente su Piccolo e Gohan. Infatti il namecciano mostrerà una nuova trasformazione interessante.