Dragon Ball Super: Super Hero: Toyotaro realizza un’illustrazione

Dragon Ball Super è all’inizio di una nuova era e tutti gli appassionati attendono il suo prossimo film Dragon Ball Super: Super Hero.

Il film dovrebbe essere pubblicato quest’anno nonostante un recente ritardo. Ora, l’artista che disegna il manga, Toyotaro, sta esaltando il film e punta i riflettori su Gohan e i suoi cari.

Grazie all’ultima pubblicazione di Shueisha, i fan possono ora godersi la versione di Toyotaro del film. Dopotutto, l’artista ha pubblicato un poster in bianco e nero ispirato al film e presenta alcuni personaggi nuovi e di ritorno.

Dragon Ball Super: SUPER HERO illustration By Toyotaro! pic.twitter.com/RsX5y3Axlf — Hype (@DbsHype) April 3, 2022

Di seguito per concessione dell’account Twitter Rivera_Artt è possibile ammirare l’illustrazione di Toyotaro anche a colori:

Come si vede, c’è la figlia di Gohan, Pan, energica come sempre. Naturalmente c’è anche suo padre, come si vede sullo sfondo.

Al suo fianco, possiamo vedere Piccolo in posizione di combattimento.

Il poster presenta anche due dei nuovi combattenti del film, Gamma uno e Gamma due. Questi androidi sono vestiti da supereroi, ma le loro alleanze confondono quel messaggio. Dopotutto, la coppia è controllata dall’armata del Fiocco Rosso e i fan di Dragon Ball sanno che l’organizzazione non è quella che sembra. Goku ha quasi annientato il gruppo da bambino, ma sembra che l’esercito sia tornato e si sia rinforzato con gli androidi ancora una volta.

Dragon Ball Super: Super Hero era previsto per il mese di aprile tuttavia i piani di programmazione sono cambiati dopo l’attacco hacker subito dalla Toei Animation. Al momento tutti gli appassionati sono in attesa di notizie concrete e di recente il regista ha voluto rassicurare i fan dicendo che avrebbero sfruttato questo periodo in più per perfezionare il film.

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Si tratta di un film animato di arti marziali in CGI giapponese, in uscita nel 2022. Il film è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball.

È in totale il ventunesimo film di Dragon Ball, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente.