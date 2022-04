Dragon Ball Super: Super Hero: probabili novità sull’annuncio

Dragon Ball Super: Super Hero è il ventunesimo film del franchise creato e realizzato da Akira Toriyama. Come è stato diverse volte ripetuto, il film ha subito uno slittamento dovuto ad un attacco hacker ai danni della Toei Animation.

La finestra dell’Anime Japan doveva chiarire definitivamente le sorti di Dragon Ball Super: Super Hero, tuttavia le notizie tanto attese non sono arrivate.

L’attacco hacking a Toei Animation, lo studio dietro l’anime in questione nonché dell’adattamento tv di ONE PIECE, ha causato non pochi problemi alla compagnia.

Di fatto anche altre serie, come One Piece è stata interrotta. Attualmente non si sa ancora quando riprenderà, mentre il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero è rinviato.

Il film in questione, infatti, doveva uscire il 22 aprile, tra un paio di settimane, ma tutti i piani iniziali sono stati rivisti finendo per posticipare l’uscita a data da destinarsi.

Tuttavia potrebbero esserci alcune novità dallo studio di animazione dal momento che, come riporta l’account Twitter DbsHype, per il 16 aprile è stata annunciata una replica di Dragon Ball Super: Broly.

La cosa più interessante è che dopo partirà uno speciale con i momenti salienti di Super Hero.

DBS: Broly will premiere on Fuji TV on 16th April, after this, a special video explaining the highlights of the DBS: SUPER HERO will be broadcasted.

We MIGHT get new info on the movie, maybe release date, we’ll see. pic.twitter.com/LVGmz5nfu2

— Hype (@DbsHype) April 1, 2022