Super Dragon Ball Heroes: svelato il ritorno di un personaggio

Super Dragon Ball Heroes prosegue e ha riportato un personaggio amato dagli appassionati.

Parliamo di Gohan del futuro, il quale pare abbia un nuovo ruolo in cui ha apparentemente cambiato lato e ha i guerrieri Z nel mirino.

Nell’ultimo arco narrativo di Dragon Ball Heroes, è iniziato il super torneo spazio-tempo, che ha portato i guerrieri Z che conosciamo, insieme agli eroi e ai cattivi del franchise delle rispettive epoche. Questi si sono affrontati l’uno contro l’altro.

Non tutte le identità dei guerrieri riuniti sono state rivelate, e la maggior parte di loro indossa delle maschere per nasconderla.

Nonostante Gohan del Futuro debba ancora togliersi la maschera, è chiaro che sia lui che tenta di mettere fuori combattimento Trunks. Inoltre sembra che sia sostenuto da una nuova energia insidiosa che lo mette allo stesso livello con il Dio Super Saiyan figlio di Vegeta.

Recentemente è stata svelata la sinossi del secondo episodio, in cui un gruppo di combattenti misterioso sta per entrare in scena e scatenare nuove feroci battaglie.

Si tratta di una serie speciale di anime promozionali del gioco arcade di carte, che adatta gli eventi dell’allora attuale arco narrativo di Prison Planet.

Si compone di sette serie, più una in arrivo a marzo 2022, tutte formate da capitoli ad uscita con cadenza bimestrale. Qui sono inclusi i set di carte e le Ere, e il susseguirsi di scontri aumentano gradualmente di difficoltà, contornati da dialoghi e trame.

In ogni set sono contenute un certo numero di carte di una gran varietà di personaggi. Il videogioco tratta perlopiù di adattamenti degli anime Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super.