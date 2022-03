Super Dragon Ball Heroes: svelata la sinossi del prossimo episodio

Super Dragon Ball Heroes ha rivelato la prossima sinossi dell’ultimo capitolo dell’arco narrativo Ultra God Mission!

L’aggiornamento giunge dall’account Twitter DBSChronicles il quale conferma che il prossimo episodio si intitolerà “Battaglia feroce nel super torneo spazio-tempo! I guerrieri in nero colpiscono!”.

Di seguito è possibile guardare anche la sinossi dell’episodio nuovo:

#SDBH UGM PR Anime Ep2 "Fierce Battle in the Super Space-Time Tournament! The Warriors in Black Strike!" Preview Summary

(English translated)

Release: 31 March pic.twitter.com/bnzoZvbMMA

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 24, 2022