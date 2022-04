Dragon Ball: guarda il volume 6 del manga adattato da Hiroshi Shiibashi

Dragon Ball è senza dubbi il manga che ha influenzato, totalmente o in piccola parte, la maggior parte dei manga che sono venuti dopo. L’influenza la si nota chiaramente nei personaggi dei protagonisti degli altri manga e in diverse altre manifestazioni.

Inoltre è il manga di cui non si smette mai di parlare e nonostante il manga sia terminato ormai più di trent’anni fa, ci sono ancora tantissimi progetti in lavorazione.

La serie Dragon Ball Super è molto seguita e apprezzata dagli appassionati e ultimamente il progetto più importante e seguito è il quindicesimo film della serie, Dragon Ball Super: Super Hero. La sua uscita era prevista per il mese di aprile, ma a causa di un attacco hacker ai danni di Toei Animation tutto è stato rimandato.

Un altro progetto legato a Dragon Ball è quello del suo quarantesimo anniversario. Ben quarant’anni di Dragon Ball!

Si tratta di un modo per tutti i mangaka di omaggiare il franchise di Akira Toriyama. Diversi mangaka hanno la libertà di scegliere a proprio piacimento un volume di Dragon Ball e ricreare la cover del volume scelto attraverso il loro stile di disegno.

Questa copertina ricreata apparirà nel numero di Saikyo Jump ogni mese. Ciò continuerà per i prossimi mesi fino a novembre 2024.

Ecco che qui mostriamo la nuova cover del volume 6, realizzata dal mangaka Hiroshi Shiibashi, noto per il manga Nura: Rise of the Yokai Clan.

Di seguito è possibile vedere il confronto della cover originale con quella ricreata da Shiibashi, come riporta direttamente l’account Twitter Shonen Jump News – Unofficial:

DRAGON BALL Volume 6 by Hiroshi Shiibashi (Nurarihyon no Mago).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/pKZd55N2GY

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 31, 2022