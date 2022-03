Dragon Ball Super: Super Hero: novità sull’Armata del Fiocco Rosso

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo film realizzato da Toei Animation ed è andato incontro ad un imprevisto.

Di fatto la sua uscita è stata posticipata a data da destinarsi dopo l’attacco hacker ai danni della Toei Animation. Tutti gli appassionati che non vedevano l’ora di immergersi nel nuovo film dovranno attendere ancora un po’.

Tuttavia il direttore di Dragon Ball Super: Super Hero ha voluto tranquillizzare i fan dicendo che il suo team avrebbe sfruttato questo tempo in più per migliorare il prodotto.

All’evento dell’Anime Japan, Tetsuro Kodama, il direttore del film ha colto l’occasione per spiegare il nuovo aspetto dell’Armata del Fiocco Rosso.

Kodama ha parlato del nuovo quartier generale dell’Armata del Fiocco Rosso, spiegando perché sembra un parco di divertimenti e descrivendo nel dettaglio il lavoro svolto dal creatore della serie Akira Toriyama:

“Abbiamo sviluppato l’immagine sulla base del concept art disegnato da Toriyama e aggiunto vari elementi. In questa immagine, c’è un grande cratere in un’area montuosa e lì è costruita una città come un parco. Il concetto è che l’armata del fiacco rosso risiede effettivamente qui. Situato in una valle, l’immagine è quella di un luogo con meno strade, il che rende difficile l’uso delle automobili. Fondamentalmente, la valle è attraversata da una monorotaia.”

Kodama ha anche approfondito come dovrebbe apparire l’aspetto originale dell’organizzazione criminale:

“Abbiamo impostato il concetto “classico” per gli aerei nel film come nel manga originale. In questo film, anche le giacche da battaglia e le moto volanti appariranno con lo stesso design dell’Armata del Fiocco Rosso apparsa negli episodi precedenti. Noi creato un design che non sembri fuori luogo. Abbiamo anche aggiornato molte cose in termini di funzionalità! La capacità è aumentata. L’ugello consente il decollo e l’atterraggio verticali.”