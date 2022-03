Dragon Ball Super: Super Hero – Il nuovo poster enfatizza il cast

Dragon Ball Super: Super Hero mostra i suoi artigli, con questo poster volto alla consacrazione di tutti i personaggi presenti nel prossimo lungometraggio.

Successivamente a Dragon Ball Super: Broly, questa nuova pellicola aggiunge delle interessanti novità alla saga e sancisce un ritorno importante nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Nonostante il film abbia subito le conseguenze dell’attacco hacker di qualche settimana fa, la produzione è pronta più che mai per un atteso ritorno.

Nonostante la determinazione però, Toei Animation ha dovuto slittare i suoi anime più importanti per via dell’attacco informatico e serie come One Piece e Dragon Quest: The Adventure of Dai sono state slittate al momento.

A subire i danni ovviamente è stato anche Dragon Ball Super: Super Hero. Il film aveva fissato la sua data d’uscita in Aprile, ma le conseguenza dell’hacking hanno condotto Toei a decidere una data da destinarsi.

Per addolcire la piccola intanto, è uscito un nuovo poster del film, tramite un post di @DBSChronicles e @pekindaq su Twitter:

[AnimeJapan2022]#DragonBallSuperSuperHero All Movie Characters, but with some differences:

– NEW Broly pose

– NO Chelye in the AnimeJapan poster

– Yajirobe & Karin's size DECREASED

– TALLER Dende

– Trunks now in Vegeta family

Thoughts on these changes? 🤔

(Pics via @pekindaq) pic.twitter.com/B3HWgCfHic

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) March 27, 2022