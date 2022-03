Dragon Ball Super: Super Hero: il regista ha una richiesta per i fan

Dragon Ball Super: Super Hero, come sappiamo, ha subito uno slittamento della sua uscita dopo che un importante attacco hacker nei sistemi interni di Toei Animation ha innescato interruzioni diffuse.

In Giappone la sua data di uscita era prevista per il mese di aprile ma ora ci sarà da attendere.

Questo imprevisto ha coinvolto anche altri progetti come One Piece e Dragon Quest: L’avventura di Dai.

Il regista del film ha però cercato di rassicurare gli appassionati dicendo che si sarebbero occupati di migliorare ulteriormente il prodotto finale in modo da rendere l’esperienza ancora più memorabile.

Quando il prossimo film del franchise sarà pubblicato, nonostante un recente ritardo, i fan saranno entusiasti di vedere come andrà a finire. Non capita tutti i giorni che l’anime riporti l’esercito del nastro rosso e il film entrerà nella storia con la sua animazione in CG.

Recentemente il regista del film è tornato a scaldare gli appassionati, provocando i fan con una richiesta speciale una volta che il film sarà pubblicato.

Il favore è stato chiesto durante il fine settimana quando Anime Japan ha preso il via a Tokyo. È stato lì che i partecipanti hanno ricevuto promozioni in regalo su Dragon Ball Super con un’intervista con Tetsuro Kodama.

In quest’occasione il regista ha detto che i dettagli di Dragon Ball Super lo rendono orgoglioso, quindi vuole che i fan prestino molta attenzione a tutti loro.

“Per questo film, abbiamo creato impostazioni dettagliate per accessori, costumi, veicoli, ecc., che ti faranno dire: ‘Anche queste cose hanno il marchio RR?!’“

Continuando, il regista ha chiesto al pubblico di tenere gli occhi ben aperti per tutto il film.

“Sarei felice se poteste prestare attenzione a questi dettagli. Spero che lo spettacolo vi piaccia!“

Chiaramente, Kodama si è concentrato sui minimi dettagli mentre Dragon Ball Super: Super Hero si è fatto strada attraverso la produzione.