Dragon Ball Super: Super Hero: nuovi aggiornamenti sul film

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo film del Franchise la cui uscita prevista per il 22 aprile, ha subito uno slittamento causato da un attacco hacker ai danni della Toei Animation.

Recentemente l’account Twitter Geekdom101 attraverso una live ha condiviso alcuni nuovi aggiornamenti interessanti legati al quindicesimo film del franchise Dragon Ball.

Di seguito è possibile dare un’occhiata a quanto anticipato:

tl;dr: #DragonBallSuperSuperHero

> Film s 95% done but will still be worked on during the postponement.

> Music's done but NOT the JP vocals yet. Was supposed to be in early April but it may be later now.

> 3 or more Gohan fights.

> MORE

FULL REPORT: https://t.co/GxjQEBTbBt pic.twitter.com/EHtbMkmMHj

— Geekdom101 (@EmperorBigD) March 22, 2022