Dragon Ball Super: Super Hero: rinviato il rilascio del romanzo

Toei Animation è stata recentemente colpita da un attacco hacker, e di conseguenza l’imminente versione del romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero sarà sospesa prima della sua uscita!

Originariamente previsto per l’uscita in Giappone il 22 aprile, Toei Animation ha annunciato ufficialmente il ritardo del film per un periodo di tempo indefinito.

Non è ancora stata fissata una nuova data di uscita per il film e, di conseguenza, Shueisha ha anche confermato lo slittamento dell’uscita del romanzo del film, previsto il 25 aprile.

Da questo imprevisto c’è però chi vede un lato positivo. infatti il direttore dell’animazione, Chikashi Kubota, ha affermato che lo staff utilizzerà il tempo extra per migliorare le animazioni del film.

Al momento Toei Animation non ha ancora fissato una nuova data di uscita per Dragon Ball Super: Super Hero. Questo probabilmente avrà un impatto anche sul debutto internazionale del film.

Nel frattempo, in attesa di nuovi sviluppi, per coloro che non hanno ancora avuto modo di interfacciarsi al nuovo film della serie, ecco di seguito la descrizione ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero:

“In passato, Goku ha distrutto la malvagia organizzazione dell’Armata del Fiocco Rosso. Ma la loro volontà è sopravvissuta!! Ora sono rianimati, i RR creano i nuovi androidi Gamma 1 e Gamma 2 e iniziano la loro vendetta. Piccolo nota presto questa attività inquietante , e si intrufola nella base del Fiocco Rosso, ma lì scopre un’inimmaginabile “arma del male definitiva”. Pan viene rapito per attirare Gohan alla base. Lì, anche lui si unisce alla lotta e inizia una super battaglia senza precedenti“.

Dragon Ball Super: la serie

Si parla di una serie televisiva anime prodotta da Toei Animation per la regia di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano, Kohei Hatano, Tatsuya Nagamine e di Ryōta Nakamura. Si tratta della prima serie televisiva inedita di Dragon Ball prodotta dal 1997 e la quinta in totale.

L’opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji TV. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che ha trasmesso la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016 al 29 settembre 2019.

L’adattamento manga è disegnato da Toyotarō e ideato da Akira Toriyama, e viene pubblicato sulla rivista mensile V Jump di Shūeisha dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell’edizione italiana del fumetto.