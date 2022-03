Dragon Ball Super: Toyotaro realizza un’illustrazione di un personaggio

Dragon Ball Super ha proposto una versione interessante del passato di Vegeta, riadattata da Toyotaro!

Toyotaro è il mangaka scelto dall’illustre Akira Toriyama come suo successore nella realizzazione delle vicende di Goku e i suoi amici. La sua abilità non è mai stata messa in discussione anche perché la realizzazione delle sue tavole sono degne dell’universo dei guerrieri Z.

Grazie a Toyotaro gli appassionati della serie hanno potuto conoscere nuovi nemici e alleati, ma soprattutto vedere i protagonisti della serie raggiungere nuovi stadi o trasformazioni come il Super Saiyan God di Goku e l’Ultra Ego di Vegeta.

Proprio il successore di Toriyama ha rilasciato questa settimana un artwork per pubblicizzare Dokkan Battle.

L’app mobile ha puntato i riflettori su Majin Vegeta e Toyotaro ha fatto lo stesso realizzando a modo suo Majin Vegeta, facendo impazzire i fan.

Majin Vegeta new illustration by Toyotaro for Dokkan Battle collab! pic.twitter.com/A4PaQlfrrk — Hype (@DbsHype) March 16, 2022

Majin Vegeta è apparso solo in Dragon Ball Z fino ad ora, e il suo debutto è stato selvaggio. Dopotutto, è stata una delle poche volte in cui abbiamo visto Vegeta perdere completamente il controllo di se stesso.

Tutti gli appassionati si ricordano di come il suo orgoglio e la sua rabbia avevano raggiunto nuovi livelli grazie alla sua forma Majin. Il dettaglio che rende Majin Vegeta tanto amato non è stilistico, in quanto ha catturato i cuori di tutti poiché per la prima volta decide di sacrificare se stesso per salvare Bulma e suo figlio Trunks.

Il personaggio di Toyotaro ha una tuta strappata con il suo segno “M” sulla sua fronte.

Dragon Ball Super: il manga

Si tratta di una serie televisiva anime prodotta da Toei Animation per la regia di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano, Kohei Hatano, Tatsuya Nagamine e di Ryōta Nakamura. Dragon Ball Super è la prima serie televisiva inedita di Dragon Ball prodotta dal 1997 e la quinta in totale.

Mediaset ha acquistato i diritti in Italia, che ha trasmesso la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016 al 29 settembre 2019.

L’adattamento manga è disegnato da Toyotarō e ideato da Akira Toriyama, e viene pubblicato sulla rivista mensile V Jump di Shūeisha dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell’edizione italiana del fumetto